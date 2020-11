Campaña negra contra nuestro movimiento antrchista

Es claro que las denuncias que hemos realizado en las últimas semanas en contra de Fernando VILCHIS presidente de Ecatepec por no cumplir con la ciudadanía con obras y servicios como es agua potable, alimentos, drenajes y seguridad ciudadana le ha pegado y en lugar de resolver y atender realiza campaña negra en contra de nuestra organización.



Hoy por la mañana aparecieron diferentes leyendas en distintos lotes en la colonia Luis Donaldo Colosio en donde se dice que "esos lotes son de nuestra propiedad y que no están en venta"; descartamos esos anuncios o leyendas, jamás hemos invadido predio alguno.



Al mismo tiempo invitamos a todos los vecinos que no se dejen engañar es una maniobra más por este alcalde de extracción morenista, si ven a alguien realizando este tipo de anuncios en sus propiedades deben denunciarlos ante las autoridades correspondientes.



NO SE DEJEN ENGAÑAR