Campañas de desinformación (como la del resucitado) incrementan daño de pandemia

Las Campañas de desinformación generan pánico entre la sociedad, como ocurrió con el caso del empresario José Kuri Harfush, a quien dieron por muertopo Coronavirus pese a seguir con vida, no sólo provocan pánico, sino también pueden incrementar la pandemia: al tener información equivocada, las conductas de prevención son erróneas.



La difusión masiva de información falsa (fake news), rumores, mentiras y versiones alarmistas en los medios de comunicación sobre el nuevo coronavirus (Covid-19), así como la creación de campañas de desinformación en redes sociales no sólo provocan pánico en la sociedad, sino también pueden ser un factor de incremento exponencial de la pandemia en el país, explican académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



El doctor Rolando Díaz, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM y experto en psicología social, señala que una de las consecuencias de compartir información errónea o falsa en los medios de comunicación es el aumento de la posibilidad de que ocurra un contagio social, lo que provocaría el crecimiento de la pandemia de ’manera exagerada’.



Además, indica que otro efecto de las campañas de desinformación y noticias falsas y amarillistas es que pueden generar ’sensaciones de alto temor o una especie de pánico’. Resultado de ello, quienes han sido expuestos a esas versiones alejadas de la evidencia científica y técnica pueden recurrir a las llamadas compras de pánico e incluso a acciones ’que no son congruentes con la información que es verídica’.



El escenario que describe el doctor Rolando Díaz tuvo un primer episodio el pasado 28 de febrero, luego de que el día anterior se confirmara el primer caso de un infectado por importación: de inmediato, centros comerciales, tiendas y farmacias reportaron desabasto de cubrebocas, alcohol gel para limpieza de manos, desinfectantes de todo tipo, entre otros productos.



Sandra Soria Cortés, socióloga y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explica que las campañas de desinformación y noticias falsas se pueden legitimar por los medios de comunicación con el fin de utilizarse como ’caldo de cultivo para generar caos. También se pueden usar como campañas de desprestigio que apuntan hacia las políticas públicas’ en los tres niveles de gobierno.



Al respecto, el doctor en ciencias sociales Fabián Bonilla, también catedrático de Ciencias Políticas, señala que ’se están generando huecos de información que están utilizando actores políticos con una posición crítica frente al gobierno para golpear la estrategia oficial’.



Ejemplo de ello es la difusión de la noticia falsa que hicieron diversos periodistas y medios de comunicación el pasado 15 de marzo sobre el empresario José Kuri Harfush, la supuesta primera víctima mortal del coronavirus en México. La muerte que según confirmaron los comunicadores fue desmentida horas después por el gobierno federal. Algunos medios y columnistas que difundieron esa fake news ofrecieron disculpas, tras los cuestionamientos y reprobación que sufrieron en redes sociales.



El doctor Rolando Díaz Rolando indica que los comportamientos como el de difundir falsas informaciones están en el campo de la ética: ’medios de información que difunden información que no es correcta son poco éticos. El medio es para transmitir conocimiento, información, noticias, pero todas tienen que estar basadas en hechos. No podemos estar inventando hechos para tener más atención’.



Otro ejemplo de las campañas de desinformación y mentiras es el video que se difundió el 12 de marzo del senador del partido Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, en el que asegura tener evidencias, sin presentarlas, de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador oculta casos de infectados de coronavirus.



Al lucrar políticamente con la pandemia, García Sepúlveda dijo: ’Hace unos días, y asumo con total responsabilidad lo que voy a decir, platicando con funcionarios y médicos del ISSSTE me decían que ellos están obligados a registrar todo como influenza. Aunque les lleguen con síntomas claros de coronavirus, la orden es: ‘tú registra todo como influenza. Si de plano ya es tan evidente el caso, mándamelo al Hospital Siglo XXI’. Por eso no es raro que aparezcan cinco, siete, 11 casos. Están maquillando los datos, y lo peor es que en las mañaneras no les dan la importancia debida: sigue el presidente [Andrés Manuel López Obrador] hablando de abrazos’.



Al respecto, el presidente López Obrador criticó: ’hay politiqueros que hasta hacen ruedas de prensa hablando del coronavirus o videos llenos de falsedades, de mentiras, alteración de información. Ayer que fui a Sonora me encontré en el avión a un señor que me mostró: ‘¿usted está diciendo esto?’, fue algo que dije hace como una semana, lo convirtieron como información de ayer. Una falta de ética, de profesionalismo’.



Explica que se ha demostrado con estudios que cuando la gente recibe información y después se le dice que la fuente no es confiable, sólo recuerda la información no su veracidad: se le pide que regrese 2 o 3 meses después y se le pregunta qué es lo que sabe sobre el tema, y repite la información falsa. Entonces se le cuestiona qué tanta confianza tiene en esa información, y la confianza es alta aunque la fuente no haya sido confiable.



La socióloga Selene Aldana Santana recuerda que el de la información es un derecho humano, y critica que los medios de comunicación le dan un uso muy irresponsable asimilándolo como parte de la industria cultural, como si fuera una cosa de entretenimiento. ’Y van cambiando el tema central del entretenimiento y, entonces, hay días en que el gran tema es el de las caravanas y las están dando cubrimiento todo el tiempo de forma amarillista, sin dar información y como si fuera un espectáculo; así hicieron también con el temblor de 2017, y han hecho con los terribles feminicidios de los que hemos sabido en las últimas fechas: les dan cubrimiento como si fuera espectáculo en lugar de hacer análisis útiles para que la audiencia entienda lo que está ocurriendo y entonces ahora [con el coronavirus] es igual’.



Entrevistados por separado, los cuatro académicos coinciden en que la información relacionada con el Covid-19 debe proporcionarla personal experto y especializado en el tema para poder replicarla, al igual que instituciones oficiales, como la Organización Mundial de la Salud.



Fabián Bonilla considera que hasta ahora la estrategia del presidente de la República, de dar información a través de las conferencias mañaneras sobre el Covid-19 y desplegar la estrategia de realizar conferencias nocturnas del subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, ha sido adecuada.



Sin embargo, comenta que la administración federal aún tiene que trabajar en ella y adecuarla a la situación que se está desarrollando en el país. Asimismo, critica las medidas preventivas que el presidente y su gabinete han tomado y mencionó que no se han realizado acciones ’tajantes’ como en otros países, como la cancelación o reprogramación de eventos masivos.



Al referirse al papel que juegan los medios de comunicación en las campañas de desinformación en torno al coronavirus, el doctor Fabián Bonilla considera que es necesario replantear la justificación social de los primeros, puesto que se alejan de su deber ser: el mediador entre la información y el público.



En ese contexto, advierte, no sólo es el medio de información el que genera una agenda o el que da a conocer una información falsa, sino también los actores políticos que los utilizan –o a las redes sociales– para generar estrategias de desinformación. Aseneth Hernández | CONTRALÍNEA