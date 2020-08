Campeche, ¿gobernador cándido e incauto?

Carlos Aysa festeja semáforo naranja

¡Cuidado!, podrían dispararse muertes

Morena ineficaz ante el coronavirus





Los discursos inspiran menos confianza que las acciones

Aristóteles, filósofo griego







La semana pasada el vocero de la pandemia y subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pasó del ’naranja’ a ’amarillo’ en el semáforo de la pandemia, a Campeche. Es el primero, el único, que a juicio del burócrata, merece pasar de esa categoría, sin tomar en cuenta los modelos matemáticos de la tendencia de los contagios y muertes.



Sin justificaciones científicas, el gobierno federal les sacude la bandera de ’arranque’ para que los campechanos puedan salir a las calles y hacer lo que les da la gana; un alivio para la clase política local.



El gobernador Carlos Aysa peca de cándido, inocente, bonachón, inexperto y peligrosamente ignorante. No cuestiona la decisión de López-Gatell, aunque ello conlleve el riesgo de más muertos y contagiados.



La estadística no justifica el semáforo amarillo. Con una población de un millón de habitantes, tiene 5 mil casos de coronavirus, y 646 decesos, lo que da un índice de mortandad (enfermos-muertos) 12.71%; la relación de muertos por mil habitantes-población, 1.51%.



En la tabla Campeche está a la mitad. La entidad con menor mortandad (porcentaje de muertos en relación a contagiados) es BCS (Carlos Mendoza-PAN), 4.06%; Guanajuato (Sinhue-PAN), 5.27% y San Luis Potosí (Juan Manuel Carreras-PRI), 5.96%.



Éstos tendrían más méritos para el cambio de color, pero son de oposición de Morena. Los niveles más altos los tiene Baja California (Jaime Bonilla-Morena) 19.25%; Sinaloa (Quirino Ordaz-PRI) 17.07% y Chiapas (Rutilio Escandón-Morena), 17.07%. Quizá aquí está la respuesta.



Los gobiernos de Morena no demuestran habilidad para enfrentar la pandemia, por lo que López-Gatell, busca protegerlos; juega con la vida de los mexicanos bajo conceptos políticos y electorales.



PODEROSOS CABALLEROS



QUERÉTARO, CANDIDATOS PARA 2021: No hay para donde moverse en la entidad gobernada por Pancho Domínguez. Serán candidatos para la gubernatura del 2021 Mauricio Kuri, del PAN, quien lleva delantera en las encuestas; Santiago Nieto, por Morena, quien se fortalece día a día; y del PRI, Roberto Loyola, quien irá de relleno. El candidato independiente, es Luis Osejo, con menos probabilidades que el PRI.



UIF AL SNA: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda debe fortalecerse. Para ello, el senador bajacaliforniano, Gerardo Novelo Osuna, envió una reforma legislativa para que se integre al Sistema Nacional Anticorrupción. El Congreso busca fortalecer el marco jurídico a ese organismo para que sea un eficaz coadyuvante de las autoridades judiciales. Seguir la pista del dinero es la clave para el éxito en la persecución de delitos que ofenden a la comunidad.



RESPONSABILIDAD SOCIAL



ATLAS RENEWABLE: Ante los cambios que vive México, Hidalgo garantiza que las energías renovables sigan brillando en tiempos donde se cuestiona su relevancia para mitigar los devastadores efectos del cambio climático. El estado gobernador por Omar Fayad, atrae inversiones de talla internacional como Atlas Renewable Energy, que preside Carlos Becerra, Enel Green Power de Italia, la empresa Engie de Francia entre otras firmas.







Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’







MVSnoticias.com

poderydinero.mx

[email protected]

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos