Campesinos del sur del estado se comprometen con Antorcha a luchar por mejores condiciones de vida

Sultepec, México.- Campesinos del sur del Estado de México organizados al Movimiento Antorchista en la región Tierra Caliente-sur (RTC), se reunieron para escuchar el mensaje de su dirigente nacional el Ingeniero Aquiles Córdova Moran y recordar la importancia de estar más unidos y organizados y luchar por mejores condiciones de vida, esto ante las negativas de los gobiernos federal y estatal quienes han hecho oídos sordos a las necesidades de la sociedad más vulnerable en tiempos de la pandemia derivada por el covid-19.



Durante esta primera reunión que se realizó en San Pedro Hueyahualco, Sultepec, después de la cuarentena y con las medidas sanitarias necesarias, los antorchistas campesinos escucharon y analizaron el mensaje semanal del secretario nacional del antorchismo Aquiles Córdova Moran, sobre el mal majeo de la pandemia, así como el agravamiento de la crisis económica que es una responsabilidad del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).



En el que además hizo un llamado a los antorchistas del país a reconquistar el poder político de las elecciones de 2021 con un proyecto político que se identifique con el interés de los mexicanos y pidió no apoyar a los candidatos de Morena; los campesinos posteriormente al escuchar el mensaje estudiaron la situación y acordaron seguir más unidos y luchar por el fertilizante y agroquímicos para aplicar a sus tierras los cuales ha negado el gobierno estatal actual, encabezado por Alfredo del Mazo Maza, así como obras y servicios a favor de los más desprotegidos del país.



Al respecto el dirigente del antorchismo en RTC, Juan Pedo Martínez Soto, señaló que en el sur del estado y todo el país se vive una situación desesperada a raíz de la pandemia y el gobierno estatal y federal que han abandonado sus funciones públicas, pues no existen mecanismos para mantener a la población local informada de lo que pasa con el Covid-19 y mucho menos de realizar acciones reales para auxiliar a todos aquellos que perdieron sus empleos y no cuentan con alimentos ni los recursos para enfrentar la pandemia, acciones que están afectando a todos los mexicanos en situación de pobreza.



Por lo que reiteró el compromiso que tienen todos los antorchistas de la región calidad del Estado de México al llamado que hizo su dirigente nacional de unir fuerzas para reconquistar el poder y ponerlo en manos de un gobierno que verdaderamente luche y trabaje por los intereses de las clases trabajadoras.