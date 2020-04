Campesinos mexiquenses olvidados por AMLO y Alfredo Del Mazo

LERMA, MÉX.- Olvidados a su suerte, sin apoyos de ningún tipo del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, los hombres del campo de este municipio como de diferentes regiones del país que se resisten a abandonar sus milpas trabajan con yuntas y esperar el milagro para tener una cosecha que aun cuando han mermado por los cambios climatológicos, son gente noble que solo son usados en tiempos de campañas políticas que hasta tortas les dan, después pronto se olvidan que existen como el gobernador Alfredo Del Mazo.

La voz de los entrevistados, en la comunidad de Pueblo Nuevo, sostiene que a falta de dinero y empleo es más difícil comprar fertilizantes.

Don Florencio Hernández, dijo que para barbechar, sembrar y escardar, se invierte mucho, ya no se vive la cosecha, el maíz que levantamos apenas es para el gasto, además de que muchos campesinos han preferido abandonar sus parcelas.

Asegura que los pudientes entre más les dan más quieren y los jodidos más olvidados están. Pero eso sí, tan luego como se acercan los tiempos políticos, llegan los que buscan el voto y hay que ir, los del PRI por ejemplo, dicen que si no vamos no vamos a tener ayuda, de todos maneras nunca llega nada.

Nos sentimos lejos del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador quien prometió mucho, que seriamos escuchados y que recibiríamos apoyo, nada llega, creemos que ya se le olvido, la gente que trabajo en su campaña ya desaparecieron como también los del PRI que pidió el voto para Alfredo Del Mazo.para ganar la gubernatura.