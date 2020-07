Campesinos retirarán este viernes "bloqueo" de Planta Tratadora de Agua Residual tras llegar a acuerdos con Conagua y Segob.

A dos semanas de haber instalado un bloqueo a los accesos de la Planta Tratadora de Agua Residual (PTAR) de Atotonilco de Tula, campesinos de los distritos de riego 003 y del 100 retirarán el mediodía de este viernes el "plantón" tras haber llegado a acuerdos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).



De acuerdo a Fernando Sánchez Reyna, uno de los dirigentes del Movimiento de Aguas Negras dijo que luego de tres reuniones con representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Conagua en que tuvieron que levantarse de la mesa de negociaciones al no llegar acuerdos, por fin el jueves se logró pactar a una solución a sus demandas de mayor cantidad de volúmenes de agua residual para 50 mil 104 hectáreas de tierra de cultivo.



En la minuta de acuerdo, tanto los campesinos como los representantes de Segob como Conagua aceptaron analizar mediante alguna institución internacional acreditada el problema de los volúmenes de agua residual que reciben los más de 33 mil usuarios de los 2 distritos de riego e ingresar ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno Federal de un proyecto de "análisis - beneficio" para la rehabilitación de canales principales y red secundaria no transferida con participación de los usuarios por un monto de 360 millones de pesos o más para los próximos 4 años.



También el ver la posibilidad de que otras instancias les brinden apoyo para mitigar las afectaciones que aseguran haber tenido en su producción.



De igual forma el que se permita a los usuarios el ingresar a la PTAR para conocer y verificar su funcionamiento,



Sánchez Reyna dijo que los campesinos confían en que los acuerdos se respeten y se cumplan a la brevedad posible ya que los bajos volúmenes de agua que reciben, de 26 metros cúbicos por segundo son insuficientes para sus cultivos lo cual provocó pérdidas entre febrero y marzo de este año por un monto de 300 millones de pesos.

Advirtió de que si Conagua y Segob no cumplen lo pactado, reiniciarán las movilizaciones de protesta.