Campo, único sector que crece por encima de parálisis económica

• Urge, reactivar economía ante caída de precio de petróleo y denuncia a gasolineras que ’hacen su agosto’ ante crisis sanitaria



Aunque no le guste al Presidente Andrés Manuel López Obrador, es necesario Inyectarle recursos a la economía del país para que se pueda reactivar y un pequeño porcentaje de deuda, ante el embate del coronavirus.



El senado de la república, advirtió que continúa la caída en el precio del petróleo, que el tipo de cambio ’ya brincó los 23 pesos por dólar’ y que también hay un desplome en las bolsas de valores. Además, consideró necesario que los combustibles, sobre todo el diesel y la gasolina, estén más baratos para todos los consumidores.



Al respecto, el senador José Narro Céspedes, de Morena, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, denunció que muchas gasolineras están haciendo su agosto, pues mientras en el mercado internacional el precio de este energético ronda entre 12 y 14 pesos, en algunas estaciones de la república continúa en 19, 20 o 21 pesos.



’Necesitamos inyectarle recursos a la economía para que se pueda reactivar y pensamos que seguramente se va a requerir un pequeño piquete, un pequeño porcentaje de deuda. Yo sé que al Presidente no le gusta, pero es lo que necesitamos’, expresó.



Dijo que es necesario un programa emergente para reactivar la economía, pues ante COVID-19, ’no podemos apostarle a paralizar el país’, porque se corre el riesgo de llevar a la ’banca rota a una parte muy importante de la planta productiva nacional’.



Consideró que además de fortalecer las medidas para prevenir el contagio del Covid-19, México requiere un programa emergente para reactivar la economía, que incluya una política general para fijar los precios de los combustibles.



El legislador de Morena advirtió que el campo es el único sector de la economía de este país que sigue creciendo por encima de la parálisis económica y requiere ’un empujoncito’ para que continúe siendo un motor del desarrollo.



Por el coronavirus, asentó, también hay una situación especial en el sector rural y otras naciones han tomado medidas emergentes para atenderla. Estados Unidos, por ejemplo, decidió invertir un billón de dólares para mover su economía y evitar que se desplome.



Otros países han decidido salvar a sus líneas aéreas que ante la parálisis económica mundial. Todavía no hay mucha información sobre la parálisis de las exportaciones, ’de que se haya paralizado una parte de la economía rural, pero como van las cosas, sin lugar a duda, esto va a empezar a repercutir también a nivel nacional’, alertó.