Canacintra llama "terrorismo fiscal" a cobro de adeudos por el año pasado

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, acusó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) "terrorismo fiscal" al cobrar adeudos del año pasado.



’Estamos teniendo una actitud agresiva del fisco, está empezando el terrorismo fiscal, mandando invitaciones, los requerimientos están viniendo por buzón tributario o por correo electrónico’, dijo en dirigente del organismo.



Al presentar los resultados semanales sobre el Observatorio Mipyme, señaló que la actitud del fisco no es común, por lo que evidenciarán si ’se pone más rudo’.



’Lo están haciendo por la desesperación que tienen por la caída brutal en los ingresos públicos’, aseguró.



Al respecto, Castellanos afirmó que es falso que se registró un aumento en la recaudación, por lo que pidió que las autoridades hacendarias demuestren cuál ha sido el comportamiento de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del IEPS.



Respecto a los apoyos por parte del Gobierno a las empresas, refirió que identificaron que sólo en 19 estados del país se está dando ’adecuadamente’, entre ellos, enlistó a Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán,Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.



Sin embargo, en Baja California, Coahuila, Chiapas, Sinaloa y Tabasco son insuficientes.



Al respecto, Castellanos espetó que los ’25 mil pesos (qeu se están otorgando a las micro, pequeñas y medianas empresas) no sirven para solventar salarios. Es un paliativo menor’.



El presidente explicó que en comparación con las empresas informales, que en algunos casos no están establecidas ni registradas en el SAT, por lo que no pagan impuestos y asus trabajadores les pagan en efectivo sin prestaciones, los 25 mil pesos son suficientes para pagar los sueldos e incluso destinar a compra de materiales.



’Si esto le adicionan que se lo están ofreciendo sólo a las personas que no tuvieron una disminución de su plantilla, esto es para empresas que son esenciales si siguen trabajando, son empresas que siguen generando’, añadió.



Ante ello, Castellanos dijo que los apoyos del Gobierno para las empresas son beneficios ’a cuentagotas’.



’Ya se dio prórroga para declaración anual de personas físicas, se aceptó en el famoso informe del domingo las devoluciones de IVA, si bien no se han dado, estaremos presionando y llevando conteo; se consiguió del Infonavit y Seguro Social pagando intereses, pero son beneficios a cuentagotas, habrá los 25 mil pesos (de ayuda a pequeñas empresas), si bien no solucionan ningún problema’, apuntó. SIN EMBARGO