Canacintra se une a club de agrupaciones que se inventan cifras para chantajear y pedir rescate financiero

Como ha sucedido con otros gremios empresariales, la Cámara Nacional de la Industria e la Transformación (Canacintra) presidida por Enochj Castellanos recurrió a la invención de cifras para fijar una postura que maximice la problemática sufrida por las empresas y de este modo puedan presionar para conseguir recursos por parte del Gobierno Federal.



Según Canacintra, al menos 53.4% de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) padecen una baja en sus ventas de entre 80 y 100% a causa de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, según la encuesta del Observatorio Mipyme de la Cámara, donde sólo el 15% de las 50,000 empresas que representa mantuvieron operaciones por ser consideradas como esenciales por el acuerdo emitido por el Consejo General de Salubridad en marzo pasado.



También dijeron que del total, más de la mitad analiza recortar personal en las próximas 5 semanas ante la caída de ingresos y la necesidad de hacer pagos a sus empleados, proveedores y gobierno, mientras que el 48% de las empresas considera que su liquidez actual alcanzará para cubrir sus compromisos fiscales, con trabajadores y proveedores solo para el mes de abril y 33% más solo proyecta esta capacidad hasta mayo.

El presidente de Canacintra, Enoch Castellanos, urgió al gobierno federal a dar apoyos económicos y fiscales a las mipymes del sector, pues consideró que los ofrecidos hasta ahora, con créditos de 25,000 pesos, resultan insuficientes.



Observatorio Mipyme de la Cámara, un fraude



Cancintra informó que el universo de estudio de la Cámara fueron empresas consideradas micro, con hasta 10 trabajadores; pequeñas, con entre 11 y 50; y medianas, que tienen entre 51 y 250, las cuales dan trabajo al 72% de los empleados formales del país.



Lo que omitió decir Canacintra fue el número de encuestados, si estos pertenecen o no a su gremio, la forma en la que calculó y determinó el tamaño de la muestra, los días en los que se levantó la misma, si recibieron ayuda y/o asesoría de encuestadores profesionales, etc.



De hecho, no existe página donde pueda consultarse la metodología llevada a cabo porque, en resumidas cuentas, nunca existió.



Lo que sí es que sin fuentes confiables ni manera de corroborar sus “resultados”, afirman que “hasta mediados de abril, 15 mil microempresas en la industria de la transformación han cerrado definitivamente y, de no haber estímulos gubernamentales, se prevé que en mayo la mortandad ascienda a 60 mil micro unidades económicas, y 200 mil pequeñas empresas al caer en insolvencia de liquidez.



Los otros gremios que se inventan datos



Recientemente la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) representada por Gustavo de Hoyos pretendió que el gobierno federal inyectase a las empresas de su gremio 290 mil millones de pesos en un plazo de dos meses, previa difusión de un ’estudio’ denominado Alerta Covid-19 por parte de Data Coparmex.



El documento presentado que reveló 5 indicadores sin embargo, careció de todo rigor para ser tomado con seriedad. La prueba de su falseo de datos PUEDE CONSULTARSE AQUÍ .



También, hace menos de una semana José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios (Concanaco) señaló que “de acuerdo a una encuesta realizada por la Concanaco entre los afilados a las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de todo el país”, más del 80 por ciento de las empresas se encuentran en cierre temporal o disminuyeron sus horas de apertura debido a la contingencia.



El representante dijo que actualmente el 90 por ciento de las empresas registraron una baja en sus ventas, con respecto a febrero que fue de 62 por ciento, y en el caso del turismo cayó en 86 por ciento sus ventas. También que El 77 por ciento de las empresas manifestaron que no estarán en posibilidades de cubrir sus obligaciones fiscales en el mes de abril y que más del 50 por ciento de las empresas han reportado baja de personal del mes de marzo al 13 de abril.



Como sucede con las otras agrupaciones empresariales, las cifras fueron inventadas, toda vez que nunca se realizó un estudio que les llevara a señalar tales conclusiones.



De hecho, en días pasados ya se había evidenciado a la Concanaco por inventar las cifras del impacto económico del paro laboral del 9M. Las pruebas de la invención de datos PUEDEN CONSULTARSE AQUÍ .



Dentro de los difusores de Fake News se encuentra Alejandro Salcedo Pacheco de la Asociación Latinoamericana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Alampyme), una A.C. que "reveló" que las pérdidas de las empresas por efecto del COVID-19 podrían ascender a los 250 mil millones de pesos a la vez que aseguraron que 100 mil Mipymes estarían en riesgo de desaparecer.



En su caso, ni siquiera señalaron como fuente de las cifras un estudio y no es para menos: aunque han asegurado tener más de 300 mil afiliados, lo cierto es que no figuran bajo la Ley de Cámaras Empresariales, no tienen página web, sus oficinas centrales no se encuentran rotuladas y el medio de contacto que tienen para con sus afiliados, apenas goza de 47 seguidores en Facebook. La prueba de lo anterior PUEDE CONSULTARSE AQUÍ .