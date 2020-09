Canadá anuncia restricciones de viaje a México hasta nuevo aviso por la pandemia de COVID-19

www.guerrerohabla.com





Ciudad de México, 17 de septiembre.- El Primer Ministro Justin Trudeau anunció restricciones de viaje a Canadá debido a la pandemia de COVID-19, comunicó la Embajada de Canadá en México.



Hasta nuevo aviso, advirtió, la mayoría de los ciudadanos extranjeros no podrán visitar Canadá, aunque tengan visa de visitante válida o una autorización de viaje electrónica (eTA). Estas restricciones tienen la finalidad de detener la mayoría de los viajes no esenciales.



Explicó que un viajero podrá ingresar a Canadá si es un ciudadano canadiense, un doble ciudadano con pasaporte canadiense válido o autorización especial, un residente permanente, una persona registrada baja la Ley India de Canadá o una persona protegida.



Para ser elegible de visitar Canadá como ciudadano extranjero, detalló, deberá cumplir con ciertos requisitos, dependiendo de si es o no familiar de un ciudadano o residente canadiense.



Puntualizó que es imprescindible viajar directamente desde Estados Unidos, o bien estar exento de los requisitos de viaje, como los trabajadores extranjeros temporales, algunos estudiantes internacionales o personas que ya han sido aprobadas para convertirse en residentes permanentes.



Además, el visitante deberá acreditar un plan de cuarentena, en el que demostrará cómo realizará confinamiento durante catorce días, incluyendo dónde se quedará, cómo llegará a su destino, cómo conseguirá sus alimentos y cómo accederá a servicios esenciales y médicos.





Reiteró que el plan de cuarentena es obligatorio, incluso si el visitante no presenta síntomas. Las sanciones por no seguir el plan de cuarentena, indicó, podrán incluir una multa de hasta 750 mil dólares, seis meses de prisión y ser expulsado del país, con una prohibición de entrada de un año.



Si el visitante es extranjero y presenta síntomas de COVID-19, no podrá ingresar a territorio canadiense.



’Si no tiene un plan, no debe viajar a Canadá. De lo contrario, es posible que no le sea permitido entrar al país. Un oficial de servicios fronterizos determinará si usted puede entrar al país’, notificó.

Fuente: SinEmbargo