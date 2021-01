Canadá suspende todos los vuelos a México y el Caribe hasta el 30 de abril por la pandemia

Canadá ha endurecido sus medidas de confinamiento ante la expansión de las nuevas variantes de coronavirus. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado este viernes que todos los vuelos a México y el Caribe serán suspendidos a partir de este domingo y hasta el 30 de abril para frenar la propagación de la enfermedad. El país también exigirá una prueba negativa de la covid-19 para los viajeros que arriben al país. ’Desde el comienzo de la crisis, mi prioridad es proteger a los canadienses’, afirmó Trudeau. Las principales aerolíneas del país —Air Canada, WestJet, Sunwing y Air Transat— cancelarán sus servicios a estos destinos, pero organizarán los viajes de vuelta para sus clientes. Tras conocer la noticia, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México criticó la suspensión de vuelos. ’El Gobierno de México hace votos para que la más reciente medida anunciada por el primer ministro Justin Trudeau pueda ser retirada lo más pronto posible a fin de prevenir una crisis económica profunda en la región de América del Norte’, expresó en un comunicado.





Además, todas las personas que viajen a Canadá deberán presentar antes de abordar una prueba de PCR negativa con menos de tres días de antigüedad y deberán someterse a otro prueba de detección del virus al llegar al aeropuerto. Los viajeros deberán aguardar los resultados de su prueba durante tres días en un hotel autorizado por el Gobierno. El coste de las pruebas y del hospedaje deberá ser cubierto por el viajero y deberá rondar los 2.000 dólares canadienses (unos 1.550 estadounidenses). ’Sabemos que un solo caso de la variante podría causar desafíos importantes. Por eso necesitamos tomar medidas adicionales’, dijo el premier canadiense. ’El porcentaje de casos relacionados con los viajes internacionales es extremadamente bajo, pero no es cero’, añadió.



En el caso en que la prueba resulte negativa, las personas podrán concluir su cuarentena de dos semanas en su domicilio, pero bajo estrictas medidas de vigilancia, mientras que los viajeros que den positivo serán transferidos a un centro de salud público de Canadá.



Con más de 769.000 casos de coronavirus y casi 20.000 fallecidos, Canadá ha experimentado desde diciembre una fuerte aceleración de la pandemia. Dos de las provincias más afectadas por el virus, Ontario y Quebec, han endurecido sus medidas de confinamiento. Ante ese escenario, el primer ministro canadiense ha enfatizado en que las nuevas restricciones buscan desincentivar a los viajeros. ’Debido a los desafíos que enfrentamos actualmente con la covid-19, tanto aquí en casa como en el extranjero, todos estamos de acuerdo en que ahora no es el momento de volar’, expresó Trudeau en su conferencia sobre la pandemia.



Aunque el primer ministro de Canadá no ha especificado la fecha para el inicio de las pruebas obligatorias en los aeropuertos, las provincias han celebrado las nuevas medidas. El primer ministro de Ontario, Doug Ford señaló, horas después de la comparecencia de Trudeau, que en el aeropuerto de Toronto los test serán obligatorios para los viajeros internacionales a partir del mediodía del próximo lunes. Los viajeros que se nieguen a hacer la prueba recibirán una multa de 750 dólares canadienses (unos 586 dólares). Por su parte, François Legault, primer ministro de Quebec, catalogó el anuncio de Trudeau como ’una excelente noticia’.