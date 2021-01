Canadiense se hace viral por singular forma de usar una máquina para hacer tortillas

La tortilla es la base de la gastronomía mexicana, y las hechas a mano son uno de los mayores manjares de nuestro país. Sin embargo, aunque podríamos pensar que cualquiera puede usar una máquina para hacer tortillas, la verdad es que no. Así lo demostró una joven canadiense, quien se volvió viral por su singular forma de usar este popular aparato. En el video que circula en TikTok, podemos ver a la joven intentando descifrar cómo hacer una tortilla con ayuda de la prensa; sin embargo, la manera en la que lo hizo dio mucho de qué hablar entre los usuarios y aquí te mostramos por qué.



El divertido video fue compartido por el usuario @jorgesonrics y ya suma más de millón y medio de likes, pues es imposible no reirse de la manera en la que la canadiense pensó que se hacía una tortilla. Lo más divertido de todo, es cuando afirma que el alimento tendrá marcado el "Hecho en México" del aparato.



Aunque muchos usuarios criticaron duramente a la joven, la verdad es que la gastronomía de México y Canadá es muy diferente, así como la forma de preparar los alimentos, por lo que resulta normal que un extranjero no sepa cómo utilizar la popular máquina para hacer tortillas. ¿Tú conoces a algún extranjero que no sepa usar las cosas comúnes de nuestro país?