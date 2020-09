Cancela Costa Rica juego amistoso contra ‘Ratones Verdes’

+Sobre todo debido a las medidas preventivas de los jugadores ante el coronavirus



+Femexfut buscará rival sustituto



+Guatemala, principal opción



+Finales de Liga de Naciones, aplazadas para marzo de 2021, fueron reprogramadas a junio de ese mismo año, anuncia Concacaf



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Debido a la falta de acuerdo con las autoridades de salud ticas sobre las medidas preventivas que deberían tomar los jugadores ante el Covid-19, la Federación Costarricense de Futbol (Fedefutbol) anunció ayer la cancelación del partido amistoso que sostendría la selección ante su similar de México, los llamados Ratones Verdes, el 30 de septiembre, en el estadio Azteca.



Por su parte, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) puntualizó que el Tri, que lleva 10 meses sin actividad, no desperdiciará esa fecha, pues indicó que buscará un nuevo rival, el cual será revelado en los próximos días. Todo indica que sigue el puerta el juego amistoso contra Holanda, el 7 de octubre, en Amsterdam.



’La Fedefutbol comunica la cancelación del juego ante México al no haber recibido este martes 22 de septiembre respuesta oficial de las entidades del Gobierno a su solicitud para adecuar el regreso al país de la selección’, argumentó el organismo mediante un comunicado de prensa difundido en sus redes sociales.



’Luego de agotar todas las vías, consideramos que la decisión correcta y responsable es suspender el partido al no tener un panorama confirmado a menos de ocho días del cotejo’, agregó.







’Lamentamos’, reconoció, ’los inconvenientes que la suspensión del encuentro le pueda causar a la Federación Mexicana de Futbol y agradecemos su disposición y paciencia en los últimos días.’



Y agregó:



’Hacemos un llamado respetuoso al Gobierno para entablar conversaciones y buscar su apoyo para los fogueos que podrían presentarse en octubre y noviembre, la participación de los equipos costarricenses en la Liga Concacaf y el protocolo establecido para el Torneo Nacional’.



El gobierno de Costa Rica, por medio del Ministerio de Salud, consideró que los seleccionados que viajaran a México debían cumplir a su regreso con un confinamiento de 15 días, lo cual resultó inaceptable para los equipos de la liga local que prestaron jugadores.



Ante esta medida, la Fedefutbol solicitó a dicha dependencia obviar el requisito de dos semanas de cuarentena para quienes ingresan a Costa Rica, y a cambio, ofreció realizar pruebas de Covid-19 antes de viajar de regreso y al llegar al país, pero no recibió respuesta a una semana del partido.



La decisión se produce en momentos críticos de contagio del nuevo coronavirus en Costa Rica, donde hasta este martes se registran 65 mil 602 casos de personas infectadas. Asimismo, se ha reportado más de mil nuevos casos diarios en las recientes semanas, en un país de cinco millones de habitantes.



El desacuerdo con las autoridades de salud también despertó preocupación por los partidos que jugarán los equipos costarricenses Saprissa, Herediano y Alajuelense en la Liga Concacaf, a partir de octubre.



A su vez, la FMF informó mediante un comunicado de prensa que en breve dará a conocer al nuevo rival que enfrentará el Tricolor en esa misma fecha y sede.



De acuerdo con información de Espn, el próximo adversario del conjunto dirigido por Gerardo Martino podría ser Guatemala, toda vez que Gerardo Paiz, presidente de la federación de futbol de ese país, reveló que en estos días iniciará acercamientos con dirigentes del balompié mexicano.



’Todavía no hay nada, empiezo a hablar con ellos. Mañana (hoy) tengo más claro el panorama’, dijo el directivo en entrevista con dicho medio deportivo.



Este partido marcará el regreso de la selección mexicana a la actividad, casi un año después de disputar su más reciente compromiso, el 19 de noviembre de 2019, cuando venció 2-1 a Bermudas en duelo correspondiente a la Liga de Naciones de la Concacaf.



En tanto, el amistoso que el Tri tiene pactado ante Holanda el próximo 7 de octubre en Ámsterdam sigue en pie.



Por otro lado, la Concacaf anunció ayer que las finales de la Liga de Naciones, previamente aplazadas para marzo de 2021, debido a la pandemia de Covid-19, fueron reprogramadas para junio de ese mismo año, y se disputarán en una ubicación centralizada en Estados Unidos.



’Los enfrentamientos para las semifinales de este torneo fueron determinados según el desempeño en la fase de grupos, y serán Estados Unidos contra Honduras, y México contra Costa Rica, seguidos del partido por el tercer lugar y la final, en donde se coronará al primer campeón de Liga de Naciones de la Concacaf», precisó el organismo en un comunicado.



Las semifinales estaban programadas originalmente para junio de 2020, pero fueron suspendidas debido a la situación de salud pública.



(Foto cortesía de la agencia Jam Media y con información del diario La Jornada)