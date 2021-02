Cancelan 7 fiestas con más de 300 personas durante el fin de semana en Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 1 de febrero del 2021.-Más de 300 personas que participaban en siete fiestas o reuniones, en su mayoría jóvenes y menores de edad, fueron dispersadas por autoridades de Ecatepec en diversas comunidades, durante operativos realizados este fin de semana para supervisar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Semáforo Rojo de la pandemia por Covid-19.



El presidente municipal Fernando Vilchis Contreras informó que en Ecatepec se mantendrán los operativos para evitar la concentración de personas y la venta de alcohol por tiempo indefinido, hasta que desaparezca el riesgo de contagio de Covid-19.



Por ello, autoridades de Ecatepec mantienen operativos y acciones del Plan Ehécatl para frenar la propagación del virus, durante los cuales este fin de semana también fueron suspendidos siete establecimientos que ofrecían bebidas alcohólicas a pesar de la restricción al respecto.



Los operativos se realizan en todo el territorio municipal para supervisar que establecimientos no vendan bebidas alcohólicas para consumo en el sitio o de manera irregular y dispersar reuniones, fiestas o cualquier tipo de aglomeraciones que incrementen los riesgos de contagio de Covid-19.



Más de 100 jóvenes, muchos de ellos menores de edad, realizaron una fiesta a puerta cerrada en la que ingirieron bebidas alcohólicas en el fraccionamiento Jardines de Morelos Sección Lagos, la cual fue dispersada por autoridades municipales.



Al arribar al punto, las autoridades municipales efectuaron en repetidas ocasiones la invitación para que los asistentes se retiraran, quienes finalmente salieron entre risas y empujones.



Algunos jóvenes insultaron a los servidores públicos y alguno de ellos abolló la parte trasera de una camioneta del ayuntamiento; otro joven arrojó piedras contra elementos de la Guardia Nacional, por lo que policías del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la policía municipal lo detuvieron y presentaron ante la Oficialía Calificadora.



También fueron dispersadas una reunión en la colonia Prizo I, donde alrededor de 20 personas festejaban en el interior de un domicilio, y una fiesta en la colonia Ejército del Trabajo 3, con alrededor de 50 personas, la cual era amenizada por un grupo musical de banda.



En Sagitario 5 otras 20 personas fueron invitadas a abandonar un hogar donde efectuaban una reunión, en tanto que en la colonia Granjas Valle de Guadalupe 50 personas fueron desalojadas de un inmueble donde se llevaba a cabo un baile, cuyos encargados cobraban una cuota para ingresar, además de ofrecer bebidas alcohólicas al interior.



Las autoridades dispersaron una fiesta en El Tejocote, donde aproximadamente 20 personas ingerían bebidas alcohólicas, mientras que en un predio de El Chamizal más de 50 personas participaban en una fiesta, con música en vivo.



Como parte del operativo las autoridades municipales suspendieron cuatro negocios dedicados a la venta de alcohol, que por el momento no se considera una actividad esencial debido al Semáforo Rojo.



Dos depósitos de venta de cerveza y licores fueron suspendidos en Granjas Independencia y San Pedro Xalostoc, uno de ellos con razón social El Bunker donde personas ingerían bebidas embriagantes, y en la colonia El Arbolito fue suspendida una tienda cuyos encargados permitían el consumo de bebidas alcohólicas en el exterior.