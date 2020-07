Cancelan baile sonidero en Ecatepec

Ecatepec, Méx a 21 de julio 2020.-Un baile sonidero realizado en el salón de eventos sociales ’Fénix’, ubicado en avenida Adolfo López Mateos, colonia El Charco, que reunió a por lo menos 200 personas, fue suspendido por infringir las restricciones sanitarias ante la pandemia por Covid-19 y vender irregularmente bebidas embriagantes en el sitio.



Esto, luego de que el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras dio a conocer que el municipio permanecerá en Semáforo Rojo hasta disminuir el número de contagios de Covid-19 y que se mantendrán las restricciones a las concentraciones de personas y actividades sociales.



Durante el operativo realizado por diversas áreas del gobierno municipal, los responsables del evento trataron de evadir en por lo menos tres ocasiones a las autoridades municipales, al apagar la luz y el audio, además de que pidieron a los asistentes evitar hacer ruido para no ser sancionados.



Como parte de los operativos que efectúa el gobierno de Ecatepec todos los fines de semana para disuadir aglomeraciones de personas ante la pandemia sanitaria e inhibir la venta irregular de bebidas alcohólicas, personal de las direcciones de Desarrollo Económico, Protección Civil, Desarrollo Urbano y Obras Púbicas, Contraloría y Jurídico arribó hasta el lugar, pues diversas denuncias ciudadanas alertaron sobre el evento.



Luego de esperar que los responsables abrieran, un sujeto que dijo ser el velador del inmueble informó a las autoridades municipales que los propietarios no se encontraban y que él no podía atenderlos.



En ese momento algunas parejas comenzaron a salir del salón, pues argumentaron que ya se habían desesperado y preferían irse a sus domicilios, acción que alentó al resto de asistentes, muchos de los cuales abandonaron el lugar.



Al inmueble le fueron colocados sellos de suspensión de actividades, por lo que el propietario o responsable del establecimiento deberá aclarar ante autoridades municipales la situación de funcionamiento del lugar.



Como parte de estas acciones, un negocio dedicado a la venta de pulque y otro en el que se expendían bebidas alcohólicas, ambos en la colonia Tablas del Pozo, fueron cerrados por no contar con las licencias pertinentes.



Dos negocios, ubicados en las calles Valle Perdido y Valle de Arno, colonia Valle de Aragón Tercera Sección, fueron cerrados por carecer de documentos que acrediten su legal funcionamiento, en uno de los cuales vendían cerveza preparada.



Igualmente una fiesta que se celebraba en calle Valle del Menderes, en la misma localidad, fue suspendida pues ninguno de los asistentes portaba cubrebocas ni acataba las restricciones sanitarias para evitar contagios de coronavirus.



La noche del viernes fueron suspendidos tres establecimientos en las colonias San José Xalostoc, Altavilla y Santa María Tulpetlac, en los cuales vendían bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes.