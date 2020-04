Cancelan conciertos ante epidemia

www.guerrerohabla.com





Santana cancela gira por Europa



Ciudad de México. 11 marzo, 2020.-La cantante estadounidense Miley Cyrus canceló su participación en el concierto que se realizaría en Melbourne este viernes, en beneficio de los afectados por los incendios forestales en Australia.



Debido al temor del contagio del coronavirus (Covid-19), la artista pop anunció en sus redes sociales que no podrá viajar, pero seguirá apoyando la causa a través de donativos.



"Australia: debido a las recomendaciones de las autoridades gubernamentales locales, estatales, federales e internacionales, incluido en Centro para el Control de Enfermedades, para reducir los riesgos potenciales para la salud en respuesta a la actual crisis mundial de salud, ya no viajamos para el espectáculo", escribió la cantante.



En su mensaje, dijo a sus fans que se siente muy triste, pero aseguró que volverá pronto a Australia, "tengo que hacer lo correcto para proteger la salud y seguridad de mi banda y mi equipo".



La cantante y actriz, conocida por la serie Hannah Montana, encabezaría el concierto llamado World Tour Bushure Relief, junto a Lil Nas X, The Veronicas y Seb Fontaine.



De acuerdo a información de The Guardian, los organizadores del concierto cancelaron el evento debido a que la estadounidense de 27 años era la estrella del espectáculo.



Con este concierto, se recaudarían fondos para restaurar las comunidades y los hábitats de vida silvestre, luego de los incendios forestales registrados entre septiembre de 2019 y enero de 2020 en Australia.



Pearl Jam pospone gira



La agrupación Pearl Jam anunció, por medio de Twitter, que pospondrá la primera etapa de su gira por Estados Unidos y Canadá, y criticó al gobierno de Donald Trump en su accionar durante la propagación del coronavirus.



"Ciertamente, no ayuda que no haya habido mensajes claros de nuestro gobierno sobre la seguridad de las personas y nuestra capacidad para ir a trabajar. Al no tener ejemplos de la capacidad de nuestro departamento nacional de salud para adelantarnos a esto, no tenemos ninguna razón para creer que estará bajo control en las próximas semanas", expresó la banda liderada por Eddie Vedder.



Aunque afirmaron estar frustrados, es una decisión que tomaron después de ver cómo en Seattle las escuelas, universidades y empresas han cerrado, además que las recomendaciones piden evitar grandes reuniones



"Como residentes de la ciudad de Seattle, hemos sido golpeados con fuerza y hemos sido testigos de primera mano de lo rápido que pueden escalar estas situaciones desastrosas. Desafortunadamente, la comunión en grupos grandes es una gran parte de lo que hacemos como banda y la gira que hemos estado planeando durante meses ahora está en peligro. Siempre mantendremos la seguridad y el bienestar de nuestros seguidores como nuestra máxima prioridad", se lee en su comunicado.



La gira -que comenzaría el 18 de marzo en Canadá y se extendería hasta el 19 de abril- esperará nuevas fechas por parte de los promotores, en consecuencia con la evolución del virus, pues la agrupación aseguró que los niveles de riesgo para la audiencia y son demasiado altos para su nivel de comodidad.



"Lo que deseamos para el resto del país es que puedan evitar los duros efectos negativos de esto y retener su sentido de comunidad y cuidarse unos a otros. Del mismo modo que esperamos con ansias nuestros próximos conciertos y la capacidad de reunirnos y tocar canciones ruidosas con más energía que nunca".



Posponen Coachella



El festival de música Coachella, uno de los más importantes del mundo, no celebrará su próxima edición en abril como precaución ante la alarma por el coronavirus, que ha obligado a aplazar el encuentro hasta el próximo mes de octubre.



"Bajo la dirección de las autoridades sanitarias locales debemos confirmar con tristeza el aplazamiento de Coachella y Stagecoach por la preocupación causada por el Covid-19", indicó hoy la organización en un comunicado publicado en sus redes sociales.



Las nuevas fechas de Coachella, que se celebra en California durante dos fines de semana, serán el 9, 10 y 11 de octubre, y el 16, 17 y 18 de ese mismo mes.



Medios aseguran que organización de Coachella ha contactado a artistas para confirmar su disponibilidad para octubre de 2020 Condado donde se ubica la ciudad que alberga el festival de Coachella registra su primer caso de coronavirus



También Santana



Carlos Santana es el más reciente músico que cancela conciertos debido a las preocupaciones de salud pública y restricciones para actuar debido al creciente brote del coronavirus.



El guitarrista mexicano laureado con el premio Grammy anunció el martes que canceló las fechas europeas de su gira mundial Miraculous 2020. Quienes hayan adquirido boletos para esas presentaciones podrán recibir reembolsos a través de los puntos de venta. La gira iba a comenzar el 17 de marzo en Polonia.



Santana se unió así a una larga lista de artistas que han cancelado o pospuesto conciertos dentro y fuera de Estados Unidos, como Pearl Jam, Madonna, Ciara, BTS, Khalid, Mariah Carey y Green Day. Entre otros eventos del mundo del espectáculo, el festival South by Southwest en Austin, Texas, se canceló y el festival Ultra de música dance electrónica en Miami fue postergado.