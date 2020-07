Cancelan presidentes municipales del PAN Edomex, festejos de fiestas patrias: Enrique Vargas

· La Pandemia no ha sido controlada en México ni en el Edomex: Inzunza.



Los presidentes y alcaldesas municipales de extracción del Partido Acción Nacional del Estado de México, en un acto responsable, de respeto a la vida, a la ciudadanía gobernada y encabezados por Enrique Vargas del Villar, edil de Huixquilucan y de la Asociación Nacional de Alcaldes del PAN (ANAC), decidieron cancelar los festejos del grito de la Independencia del 15 de septiembre en forma presencial y delo desfile del día 16 de septiembre.



Enrique Vargas del Villar dijo que de ninguna forma se va a exponer ninguna vida y por el contrario en cuanto esté lista y aprobada la vacuna, Huixquilucan comprará las mismas para brindar de salud a las y los ciudadanos.



Esa misma posición de los gastos que no se harán para los festejos lo harán los propios alcaldes panistas para la compra de vacunas en cuanto estén disponibles.



El Estado de México tiene alrededor de 51 mil contagios, según la cuenta oficial, y más de 7 mil muertos como consecuencia del Covit-19, por lo que tener actos masivos con la gente es arriesgar a las familias mexiquenses, afirmó Jorge Inzunza Armas, presidente del PAN en el Estado de México.



El Jefe Estatal, por su parte, afirmó que sólo los irresponsables pueden anunciar la celebración de la Independencia de México en las circunstancias que tiene actualmente México, con una pandemia que viene desde el mes de marzo, hemos llegamos a julio y no se puede controlar pese a que desde hace varios meses las autoridades federales han señalado que la curva del Covid 19 y los fallecidos en el país ya está contralada y viene a la baja, cuando los números marcan lo contrario.



En México, hasta ayer había 45 mil 361 mexicanos fallecidos, 408 mil contagios y 29 mil 631 activos en el país, aunque se sabe que estás cifras son las oficiales no son precisamente las verdaderas, dijo Inzunza.



El dirigente del PAN señaló que el Comité estatal apoya a todos sus alcaldes por la medida, sobre todo cuando en el Estado de México el Covid 19 ha cobrado la vida a 7 mil 691 mexiquenses y hay 51 mil 500 han sido infectados.