Cancelan regreso de burócratas de Guerrero a oficinas por repunte de contagios de Covid-19

www.guerrerohabla.com



Por la falta de condiciones sanitarias, el gobierno del estado determinó no reanudar las actividades en las oficinas del Palacio de Gobierno el próximo 3 de agosto como se tenía previsto, se mantendrán las guardias que sean necesarias y continuará en receso la inmensa mayoría de alrededor de 3,000 burócratas para evitar contagios de coronavirus, informó el secretario de Finanzas y Administración Tulio Pérez Calvo.



En la actualización de las estadísticas covid-19 que dan cuenta del comportamiento del coronavirus en Guerrero, el responsable del área financiera de la administración pública estatal dio a conocer que recientemente el gobernador Héctor Astudillo dijo en una reunión a presidentas y presidentes municipales, que no hay condiciones estando en semáforo epidemiológico naranja para que regresen a las actividades laborales los alrededor de 3,000 burócratas adscritos en el Palacio de Gobierno.



Recordó que inicialmente se tenía previsto que el 3 de agosto, reanudaran las actividades más comunes en las oficinas de gobierno ’pero no hay las condiciones, seguimos en receso, seguimos en aislamiento voluntario, pero sobre todo insistimos en que no serán llamados a laborar aquellos trabajadores que se encuentran en condición delicada por su edad, salud o comorbilidades’.



Cabe señalar que el grueso de los burócratas adscritos en el Palacio de Gobierno, y en las oficinas de los Organismos Públicos Descentralizados, gozan del primer periodo de vacaciones que concluirá el domingo 2 de agosto, con lo que se tendrían que presentar a laborar al día siguiente.



En otro tema el secretario de Finanzas aclaró que en los filtros que instaló el gobierno del estado en lugares de uso común donde se registran los mayores contagios, no se obliga a nadie al uso de las medidas preventivas, pero que se aplican campañas de concientización para prevenir contagios de coronavirus.



Informó que se mantendrán los filtros en los mercados, en paraderos del transporte público, en el acceso a las playas y otros sitios de uso común para evitar contagios, ’porque como lo dijo el gobernador, ya no es un problema el que tengamos o no tengamos camas para atender a enfermos de coronavirus, el problema es que la gente se sigue contagiando’, y agregó:



’Aquellos que estuvieron en jaripeos, en festividades religiosas masivas, pronto nos van a reclamar y van a necesitar atención médica por contagiarse, ojalá que no sea así y que podamos seguir apoyando a la población, pero que también nos apoyen cuidándose’, indicó.



Recordó que en los accesos a las playas de Acapulco fueron instalados 60 filtros, en los que se informa a los visitantes y lugareños las medidas y protocolos que se aplican. Quien no lleva cubrebocas se les proporciona, y son objeto de una limpieza de manos y cuerpo para liberarlo por el momento de un contagio. Además, los filtros permiten controlar el número de personas que asisten a las playas.



Pérez Calvo recordó a la población que en Guerrero se mantiene un alto contagio de coronavirus, ’por lo que debemos seguir comportándonos como si estuviéramos en semáforo rojo’.



Finalmente dio a conocer que los comedores comunitarios instalados en Acapulco, Petatlán, Zihuatanejo, Iguala, Tlapa, Ciudad Altamirano y Chilpancingo, han entregado 552 mil raciones alimenticias con un promedio diario de 13,500 comidas, los cuales permanecerán hasta el 15 de agosto por disposición del gobernador Héctor Astudillo en apoyo de familias afectadas económicamente por la pandemia.