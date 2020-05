Cancelan ventiladores de IMSS Hidalgo e inicia SFP 12 carpetas de investigación

La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que la dependencia inició desde el 1 de mayo las investigaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo por la compra de 20 ventiladores para pacientes con COVID-19.



La funcionaria detalló que las diligencias de investigación y visitas de verificación de la secretaría iniciaron el 1 de mayo y aseguró que la dependencia ya cuenta con elementos para procedimientos de sanciones a quienes resulten responsables de irregularidades.



’La Función Pública, en uso pleno de sus facultades de verificación de las adquisiciones, continúa con las diligencias y procesos administrativos sancionadores para determinar quiénes fueron los responsables y culminar los procesos de sanción, ya sea para los particulares o para los servidores públicos, respetando siempre las garantías del debido proceso de los involucrados’, informó la dependencia en un comunicado.



Detalló que el IMSS, el Servicio de Administración Tributaria, la Delegación del IMSS en Hidalgo y la Administración General de Aduanas ya respondieron los requerimientos que les hicieron. Además, dijo que solicitó formalmente un requerimiento de información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Las investigaciones de la Función Pública tienen relación con la compra de ventiladores a Cyber Robotics, una empresa del hijo de Manuel Bartlett Díaz, por 31 millones de pesos, como reveló una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Los equipos no contaban con las funciones acordadas, como una pantalla táctil, por lo que el IMSS rechazó la compra.



El IMSS informó hoy que el 8 de mayo levantó un acta administrativa para la devolución de los equipos, los que ya fueron entregados al proveedor. ’Al momento no se ha erogado ningún recurso por este contrato’, aseguró el instituto en un comunicado.



’A diferencia de lo que ocurría en administraciones pasadas, no se permitió que se consumara un daño al erario. Gracias a la supervisión y fiscalización concomitante que ha impulsado la Función Pública en esta gestión, se rechazó la compra debido a fallas y daños, porque el equipo no cumplía con los requerimientos funcionales pactados’, expuso hoy la Función Pública.



El 7 de mayo, durante la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Director General del IMSS, Zoé Robledo Aburto, dijo que la compra de los ventiladores fue sólo una oportunidad por el corto plazo de entrega y por la marca de éstos. Detalló que el IMSS realizará a tiempo los requerimientos que la SFP solicitó para justificar la compra de los equipos médicos por 1.5 millones de pesos cada uno a León Manuel Bartlett Álvarez. SIN EMBARGO