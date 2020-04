Cancelará Congreso de Hidalgo sus vacaciones pagadas: su actividad es "esencial"

La Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo había decidido, con anterioridad, suspender sus actividades como medida de contingencia ante la pandemia del COVID-19; las disposiciones federales una vez iniciada la Fase 2 sin embargo, los obligan a seguir laborando puesto que su actividad es considerada esencial, toda vez que de esta dependen muchas de las políticas y decisiones a tomarse para contrarrestar las afectaciones de la enfermedad.



Pero los legisladores hidalguenses se saltaron las medidas. Antes de laborar con disposiciones de sana distancia, evitar aglutinamientos y otras, decidieron mejor suspender sus actividades, con goce de sueldo y sin comunicar que de alguna forma seguirían sus actividades desde casa.



Hasta este momento, sólo Morena ha hecho un llamado por regresar a las labores, faltando el resto de las fuerzas políticas. Aquí su comunicado:





“Que ante el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID–19, la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, suscribió un acuerdo por unanimidad, para suspender las actividades legislativas y administrativas, estas últimas solo las consideradas no esenciales. Medida que fue tomada como precaución transitoria y sin la recomendación de la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General. Si bien la medida adoptada entró en vigor a partir del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, no existían directrices claras a nivel federal o estatal para aseverar la efectividad de la medida.



Que el día 31 de marzo del presente año, mediante el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Consejo de Salubridad General, emitió las medidas de seguridad sanitaria, estableciendo así una directriz clara sobre las actividades que se consideran esenciales.



Estableciendo así que: “Se consideran como actividades esenciales para la presente medida, las siguientes: … Artículo Primero, Fracción II, inciso b): Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana, en la defensa de la integridad y la soberanía nacional; la procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal”.



Por tanto, es necesario que las actividades legislativas continúen su curso, extremando las precauciones y medidas establecidas en el citado decreto, Artículo Primero, fracción III, incisos a) al e); anteponiendo siempre, la seguridad y salud de las y los diputados, personal administrativo y operativo del Poder Legislativo.



Dicha medida deberá servir, de manera urgente, para que sea la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, así como posteriormente el Congreso en Pleno, quien apruebe la minuta de reforma constitucional mediante la que se establecen los programas sociales dedicados a atender a los adultos mayores y a las personas con discapacidad.



Esta reforma, que necesita ser validada por la mitad más uno de los Congresos estatales, representa una medida de justicia social, que constituye las aspiraciones, sueños e ideales que dieron forma al movimiento de la cuarta transformación nacional. Nuestro compromiso es con el pueblo de México y en particular con las y los ciudadanos del estado de Hidalgo, por lo que consideramos urgente, se retomen las actividades legislativas esenciales para el funcionamiento del Poder Legislativo.



Entre ellas, destacamos la posibilidad de autorizar la asignación de recursos que a la fecha se mantienen sin ejecutar, como son los 500 millones de pesos presupuestados para el proyecto Sincrotrón, los cuales pueden emplearse en la adquisición de equipos y materiales para los hospitales en el estado, a fin de que los ciudadanos reciban la atención básica necesaria, así como los 125 millones de pesos extraordinarios que se aprobaron para salud en 2019 y que aún no han sido invertidos, según lo dicho por la Secretaría de Finanzas estatal.



Una de las funciones prioritarias del Poder Legislativo es supervisar que los recursos que se aprobaron en el Presupuesto de Egresos del estado para 2020 en materia de salud, se apliquen y ejecuten de manera correcta en beneficio de las y los hidalguenses, así como reorientar asignaciones presupuestales que están disponibles para canalizarlas en el reforzamiento de las acciones sanitarias para enfrentar la pandemia por el COVID-19, como es la compra de materiales y equipos de bioprotección para personal médico, así como para atender a un mayor número de personas en las instalaciones hospitalarias existentes.



Los ciudadanos en la entidad deben tener la plena seguridad de que Hidalgo cuenta con los recursos financieros para atender la actual contingencia sanitaria, a través del Poder Ejecutivo estatal, de acuerdo con lo aprobado en el Presupuesto de Egresos estatal 2020 por parte de las y los diputados de la LXIV Legislatura del Congreso Libre y Soberano del Estado de Hidalgo.



De igual manera, aprobamos fondos presupuestales para los programas sociales de apoyo a los sectores más vulnerables de la entidad, mismos que ejecuta el gobierno del estado en estos momentos, cuando la mayoría de las actividades productivas en la entidad se encuentran detenidas ante la situación de emergencia sanitaria que se vive.



Las y los diputados del Grupo Legislativo de Morena reiteramos nuestro compromiso con la Cuarta Transformación del gobierno de la República, principalmente con los sectores más vulnerables, y por esa razón consideramos inaplazable la aprobación de la minuta que reforma el artículo 4° Constitucional, que garantiza la obligatoriedad la aplicación de los programas sociales, como la pensión a adultos mayores, para personas con discapacidad, becas para estudiantes en condición de pobreza, y la gratuidad de los servicios de salud y medicamentos a la población sin seguridad social.



Las y los diputados del Grupo Legislativo de Morena reiteramos nuestro compromiso con los ciudadanos y las disposiciones sanitarias dispuestas ante la emergencia por el COVID-19, por lo que la reanudación de las actividades legislativas será siempre cumpliendo los protocolos de protección sanitaria y con el personal mínimo indispensable.



Los invitamos a seguir las indicaciones del gobierno federal y del subsecretario de Salud Doctor Hugo López-Gatell: “Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa”.



Las actividades esenciales se seguirán desarrollando, una de esas es la nuestra. Por eso pedimos a los diputados que más allá del protagonismo de donar el salario, regresemos al pleno a cumplir con el compromiso de asegurar la salud en pro de las y los hidalguenses”.