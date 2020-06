Cancún es el primer candidato para regresar a semáforo rojo

Quintana Roo. Lunes 29, Jun 2020.-Con las cifras que diariamente actualiza la Secretaría de Salud en Quintana Roo, se podría asegurar que la incidencia de contagios y decesos en la entidad durante el último mes no han disminuido y por el contrario, se han tenido jornadas con casi 100 nuevos positivos al día, lo cual representa un riesgo inminente de volver al color rojo en el semáforo epidemiológico, inicialmente en Cancún, epicentro de la pandemia en toda la península de Yucatán, con más de 2 mil casos.



El vocero del Plan de Reactivación Económica de Quintana Roo, Carlos Orvañanos, afirmó que Cancún es la primera ciudad en ser ’candidata’ a retomar el color rojo en el Semáforo Epidemiológico Regional, seguida de Othón P. Blanco, donde también se ha reportado un importante incremento en el numero de contagios, apenas entrada la nueva normalidad.



El funcionario explicó a empresarios hoteleros, restauranteros y concesionarios de transporte público que ha habido un importante aumento en el número de contagios de Covid-19, situación que no se tenia prevista, ya que se esperaba que con la entrada a la nueva normalidad, toda la ciudadanía iba a respetar las nuevas normas, no obstante, no sucedió así y hoy hay un repunte en el numero de casos.



’Cancún es la primer ciudad que está candidateada para dar un paso atrás en el semáforo epidemiológico estatal. Y es que si no existe responsabilidad personal y colectiva para mantener las medidas de seguridad sanitaria durante la fase de reanudación de actividades se tendrán que aplicar medidas más radicales, incluso regresar al rojo, en el semáforo’ indicó.



Promedio de 50 contagios por día



Si bien, para todos es urgente la reactivación económica, debe hacerse de manera gradual y responsable, pues hasta la semana pasada el número promedio de contagios promedio es de 50 por día, lo cual es un riesgo latente para todos los ciudadanos.



De acuerdo con información proporcionada por el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, la ocupación turística, que inició en 3%, se ubica ahora en 20% y se espera que llegue al 30% a finales de mes, pero de no respetar los protocolos de seguridad sanitaria, se podría dar marcha atrás.



En materia sanitaria, el reporte sobre la evolución del coronavirus Covid-19 indica que el estado tiene más de 3 mil casos positivos acumulados y más de 500 defunciones.



Aunque se notó una ligera disminución en el número de contagios a finales de mayo, misma que dio pauta a decretar el semáforo naranja en toda la entidad, para junio se presentó un repunte importante, mismo que hoy tiene en riesgo a Cancún y Chetumal de volver al semáforo rojo.



Cancún, en la zona norte del estado, suma mas de dos mil casos y 400 fallecimientos, con un nivel de riesgo de contagios de 1, pero con casos en aumento.



Burócratas podrían no volver este 1 de julio



Si bien, estaba previsto que los trabajadores del gobierno del estado regresarían a sus actividades presenciales este 1 de julio, la fecha podría modificarse ante el incremento en el número de contagios en Chetumal y Cancún, las cuales concentran el 70 por ciento de la plantilla laboral de los burócratas.



El Secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (FSTSGE), Roberto Poot Vázquez, explicó, que al menos el 20 por ciento de los trabajadores del estado ya se encuentran en funciones desde la primera semana de junio, no obstante, el 80 por ciento restante se iría incorporando a sus puestos de manera gradual, a partir del 1 de julio, situación que podría ya no suceder.



El líder sindical dijo que el personal de servicios generales, a cargo de inspección de obras y comercios, así como relacionados a obras públicas; regresaron a sus actividades presenciales en junio y que si bien el resto estaba por regresar, hoy existe la posibilidad de que Chetumal y Cancún retrocedan a semáforo rojo y sería un riesgo exponer a los burócratas, al hacerlos volver a sus puestos de trabajo.



Mientras se da a conocer una postura oficial, adelantó que están trabajando de manera coordinada con Oficialía Mayor para que el retorno se haga en condiciones seguras, tanto para los empleados como para la ciudadanía.



En Chetumal tampoco garantizan retorno laboral



Después de 14 días alejados de sus puestos de trabajo, por los tres casos positivos entre sus trabajadores, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco tiene previsto retomar sus actividades este 1 de julio, por lo que ya implementó una campaña emergente de desinfección del Palacio municipal, sin embargo, hoy se determinará si se sigue adelante con este plan o se da marcha atrás ante el alto índice de contagios en Chetumal, que incluso ya se posicionó en segundo lugar a nivel estatal, sólo por debajo de Cancún.



En número de contagios, hoy Othón P. Blanco está por arriba de Solidaridad y en segunda posición por debajo de Benito Juárez; y aunque el municipio se encuentra en naranja dentro del semáforo sanitario estatal, el gobernador Carlos Joaquín González reconoció el riesgo de volver al color rojo.



Se informó además que hoy, lunes, se presentará el protocolo sanitario que se implementará para evitar la programación del virus, de modo que podría haber un cambio el retorno del personal al ayuntamiento de Chetumal.



Aunque el municipio suspendió actividades en áreas consideradas no esenciales, un 30 por ciento del personal se mantuvo activo. Dentro de ellos, se detectaron tres casos positivos y cuatro más sospechosos, el pasado 12 de junio, cuando la autoridad municipal anunció la suspensión total de actividades por 14 días, plazo que se vence este 1 de julio.



Hoy se dará a conocer de manera formal el comunicado de dicho protocolo, contando con los lineamientos que deberán seguir todas las áreas. Cabe mencionar que el trabajo se distribuirá en dos turnos y la atención al público se realiza vía electrónica.



Q, Roo pierde más doctores por Covid-19 en toda la península



Quintana Roo es hasta el momento el estado que acumula el mayor número de defunciones por Covid-19 entre su personal médico en toda la península de Yucatán, al sumar más de 12. Cabe mencionar que además Cancún es el epicentro de la pandemia de esta enfermedad en este mismo territorio.



De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal (Ssa), Campeche y Yucatán se encuentran entre las 10 entidades con menos decesos entre su personal de salud, mientras que Quintana Roo se ubica en la onceava posición entre los que más muertes de doctores reportan, siendo la Ciudad de México, el Estado México y Puebla, quienes encabezan la lista negra.



Hasta el momento, se han registrado 12 fallecimientos de miembros del personal médico en Quintana Roo, el más reciente de ellos, el del doctor Iván Manzanero Pérez, quien prestaba sus servicios profesionales en la clínica de salud de San Martiniano, poblado ubicado en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde se han registrado más de 30 casos positivos, cinco recuperados y cuatro muertos.



Primer caído fue el 26 de abril



El 26 de abril, fue cuando se sufrió la primer lamentable muerte de un médico a causa del coronavirus, se trató del neurocirujano Francisco Brito Barrera, quien trabajaba en el Hospital Regional de Zona número 17 del IMSS, y aunque no estaba asignado a ningún área de atención a esta enfermedad, se contagió y murió días más tarde.



Los Servicios Estatales de Salud (Sesa), además, tienen registro de más de 577 contagios entre el personal de salud, que abarca no sólo a los médicos, sino a enfermeras, dentistas, camilleros, laboratoristas, trabajadores administrativos y demás personal que se ha sumado a la batalla contra esta enfermedad en los hospitales públicos.



La mayoría de los contagios entre estos trabajadores se concentraron entre la población de 30 a 39 años, siendo en su mayoría personas que se desempeñan en el área de enfermería, seguido de médicos, laboratoristas, dentistas y otros trabajadores, incluso gente de intendencia.

Fuente: diarioimagen