Cancún, primero en obtener el Sello de Seguridad Global

Cancún, como parte del Caribe mexicano será el primer destino turístico del continente americano en obtener el Sello de Seguridad Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que también recibirán otros países de atracción internacional.

El principal destino turístico de México y de América Latina recibirá este distintivo, que también se le otorgará a Arabia Saudita, Barcelona, Portugal y Sevilla, por adoptar las máximas garantías de seguridad e higiene, cuya finalidad es cuidar la salud de los turistas y visitantes.

Más de cuatro mil empresas han recibido dicho certificado estatal desde que se hizo la convocatoria, el 18 del presente, por la Secretaría Turismo estatal que dio a conocer el sello de viaje seguro, que tiene el respaldo de la Organización Mundial de Turismo y de más de 200 de los principales grupos empresariales de turismo de todo el mundo.

El objetivo es que los viajeros tengan garantizada la seguridad e higiene, así como la sanitización en hoteles y empresas del sector turístico, restaurantes y otras vinculadas a la principal actividad económica de Quintana Roo, de la que prácticamente dependemos la mayoría de trabajadores

Q. Roo reactivará turismo con sargazo en sus playas

El sector turístico de Quintana Roo se alista para reabrir sus actividades el 8 de junio, no obstante, ya le espera otro reto, tras la pandemia de Covid-19, pues grandes cantidades de sargazo han comenzado a arribar a sus costas, complicando un poco más la llegada de turistas a los destinos del Caribe mexicano.

A partir de este mes, el sargazo comenzó a llegar de nuevo en grandes cantidades a las costas de la entidad y de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano del Sargazo, de las 133 playas observadas el pasado martes, 114 tienen sargazo, es decir, el 85 por ciento, por lo que las autoridades responsables deben tomar cartas en el asunto.

Tan solo en Cancún, principal destino turístico del estado, 18 de las 21 playas monitoreadas registran presencia del alga. Mientras que las más afectadas son Playa Gaviota Azul, Playa Lagarto y Playa Chac Mool.

Desde la semana pasada, el Observatorio advirtió del incremento en la acumulación de sargazo en la costa de la Riviera Cancún y Akumal, a fin de que se comience la limpieza de cada uno de los puntos en la medida de los posible y guardando las medidas preventivas contra el Covid-19.

En Playa Gaviota Azul, alertaron, que se acumuló por dos semanas en estado de putrefacción sin ser retirado; mientras que en Playa el Recodo, en Solidaridad (Playa del Carmen), se reportó que el problema es desatendido debido al confinamiento.

Marina está lista para retirar el alga

El gobernador Carlos Joaquín, por su parte, informó que la actividad turística podría abrir de manera local el 1 de junio, y una semana después comenzaría a recibir turistas bajo el cumplimiento de protocolos de sanidad.

Mientras que la Secretaría de Marina aseguró que tienen el equipo preparado para hacer frente al sargazo en Quintana Roo ’En lo que se refiere a operaciones del sargazo, tenemos en todo alrededor de los siete municipios del estado de Quintana Roo, y ya tenemos ahorita ocho sargaceras, siete han sido construidas por la Marina, ya están en el área correspondiente, y una es que se tenía de compra del sexenio pasado’, dijo Rafael Ojeda, titular de la dependencia.

También agregó que ’tenemos 18 embarcaciones menores, cuatro barredoras y tractores, ya se están instalando las barreras, porque ya se va a empezar la época donde empieza a arribar el sargazo’.

Cerca de 260 negocios lanzarán grandes ofertas

Rumbo a la reactivación de la actividad turística en Quintana Roo, a partir del próximo lunes, cerca de 260 restaurantes y sub agencias en Chetumal que permanecían cerrados anunciaron el lanzamiento de grandes ofertas para atraer a los clientes, en busca de ingresos que permitan la sobrevivencia de sus negocios.

Joaquín Ismael Noh Mayo, presidente de la Unión de Propietarios de Bares, Restaurantes y Similares (Uprobars) en Othón P. Blanco, explicó que en estos días se está planeando la reactivación económica de la capital.

Dentro de los planes del sector empresarial han contemplado que los giros de este tipo a excepción de los centros nocturnos y bares, tendrán promociones de hasta el 20% de descuento, paquetes 2×1, paquetes familiares a bajo costo, entre otros.

El líder empresarial agregó que durante los últimos dos han sufrido un impacto negativo para la economía local, debido al cierre de negocios de manera obligatoria para prevenir mayor número de contagios con el virus Covid-19, por lo que es urgente reactivar la economía por el bien de los quintanarroenses.

De forma paulatina y con restricciones

Después de darse a conocer el anuncio de la reactivación con el plan de la Nueva Normalidad del Gobierno Federal, en Chetumal, los empresarios que habían bajado cortinas se preparan para su regreso, bajo estrictas normas de seguridad sanitaria y con ciertas restricciones, además de que no lo harán todos al mismo tiempo.

’Será de manera paulatina y bajo las restricciones que se tengan vigentes por las autoridades, con las ofertas y promociones que cada propietario considere adecuada para su establecimiento y con el objetivo de atraer a los consumidores’, detalló Noh Mayo.

’Con base en estadísticas es que se tendrán limitantes en la operatividad de cada establecimiento, pero la buena noticia es que se comenzará a trabajar para ser productivos y comenzar a generar ingresos’, recalcó.

Así pues, dijo el empresario, ’las ofertas serán atractivas, similares a las que se tenía en días festivos tradicionales como por ejemplo el Día de la Madre, para que el cliente se sienta consentido, que su dinero le rinda más y vuelva a repetir la compra’.

Finalmente invitó a la población a que hagan sus compras en negocios locales que son la base de la economía y en su mayoría de familias de esta misma ciudad o municipio.

Q. Roo se une a Forbes Media Latam para reactivación

Rumbo a la reactivación económica del estado, el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado (Idefin-Pro Quintana Roo) firmó un convenio estratégico de colaboración con Forbes Media Latam, grupo editorial líder en materia de negocios, economía y finanzas en México y América latina.

A través de un comunicado, informaron que se desarrollará una campaña de comunicación con miras a crear nuevos canales para el desarrollo de negocios y atracción de inversión al Caribe Mexicano, así como el desarrollo de encuentros y eventos virtuales entre empresarios, líderes de opinión y autoridades para la generación e instrumentación de acciones para la reactivación económica de la entidad.

El Idefin recalcó que el acuerdo fue suscrito por su titular, Bernardo Cueto Riestra, con el que se pacta establecer y desarrollar una estrategia para la recuperación y diversificación económica de la entidad, encabezada por Carlos Joaquín González.

’El acuerdo busca sumar a los grupos empresariales que han apostado por Quintana Roo en los últimos años para que, de manera conjunta, se desarrolle una campaña multimedia que permita mostrar las ventajas y oportunidades que presenta el destino en materia de inversión y desarrollo de negocios. Además, se busca el fortalecimiento de vínculos con potenciales inversionistas en sectores económicos claves para establecer nuevas opciones de negocio en el estado’, destacó.

Asimismo, agrega en el documento que ’Dentro de otros aspectos relevantes de este convenio, también se destaca la realización de una campaña de comunicación con impacto en México y Latinoamérica, con el objetivo de posicionar las oportunidades de inversión en Quintana Roo ante el mercado latinoamericano’.

El año pasado Quintana Roo ocupó el lugar 16 a nivel nacional en captación de Inversión Extranjera Directa, con un total de 634.42 millones de dólares, un crecimiento de 9.5% con respecto al valor total de 2018 y más de dos veces el volumen registrado al cierre de 2016, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

Si bien, la entidad es tradicionalmente ligada con la actividad turística, en los últimos dos años el sector secundario ha tenido un importante crecimiento, con variaciones anuales acumuladas de 5.4 y 4.1% para los años 2018 y 2019 respectivamente, según datos del Inegi.

Sin autorización de especialistas, AMLO decide salir de gira

Sin esperar el dictamen de los especialistas en materia de salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya tomó la decisión de reiniciar sus giras el próximo martes 2 de junio, con lo que pone un ejemplo, quizá no del todo recomendable en la actual situación que enfrenta el país, en medio aún de un foco rojo en torno a la pandemia por Covid-19.

Tras anunciar su intención de dar el banderazo a las obras del Tren Maya, el titular del ejecutivo recibió diversas críticas en cuanto la pertinencia de viajar en plena epidemia de Covid-19; no obstante, aseguró que lo haría solamente con el beneplácito del equipo de técnicos y científicos, encabezados por el secretario de Salud.

Esta semana durante una de sus conferencias vespertinas, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el jueves por la noche se analizaría el tema, y sería hasta el viernes que el Presidente daría a conocer el resultado de las deliberaciones.

Pero ayer, durante ’la mañanera’, López Obrador aseguró que ya era una decisión tomada por él mismo emprender esta gira, pues de cualquier forma, dijo sería criticado por sus opositores.

El itinerario del Presidente sería ir a Quintana Roo, para dar banderazo al Tren Maya y después, visitaría Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz.

Martes 2 de junio: Cancún, Quintana Roo; Miércoles 3 de junio: Mérida, Yucatán; Jueves 4 de junio: Campeche, Campeche; Viernes 5 de junio: Villahermosa, Tabasco; Sábado 6 de junio: Coatzacoalcos, Veracruz y Domingo 7 de junio: Sayula, Veracruz.

Fuente: diarioimagen