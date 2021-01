Candidata del PRI es detenida por chocar en estado de ebriedad y agredir a policías de Ecatepec

Bianca Candy ’N’, de 33 años de edad, ex síndico de Ecatepec y quien en días pasados se registró como aspirante a una diputación local por el PRI, fue detenida por conducir en estado de ebriedad y provocar un choque contra otro vehículo, después de lo cual agredió a policías municipales, en el fraccionamiento Las Américas.



Bianca Candy es hija de Norma Ponce Orozco, ex diputada federal y ex vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer, quien impactó su vehículo Nissan March azul contra la parte trasera de un automóvil Nissan Tiida blanco, en avenida Insurgentes, en dicha comunidad.



Policías de Tránsito de Ecatepec recibieron una solicitud de apoyo debido a que la conductora de un vehículo chocó contra otro automóvil y pretendía darse a la fuga, por lo que acudieron al sitio.



La mujer, al ver la presencia de las policías de Tránsito municipal, intentó alejarse del lugar e incluso ’aventó’ el automóvil a las uniformadas, quienes lograron impedir que se retirara del sitio; en el interior del vehículo fueron halladas latas de cerveza.



Una de las policías municipales relató que ’al intentar decirle que apagara el vehículo nos agredió, dándonos de patadas, por lo que al lograr bajarla me da un cabezazo y me escupe la cara, dándome un rodillazo en la pierna izquierda, por lo que inmediatamente la subimos a la unidad’.



La detenida fue presentada ante el Oficial Calificador de Las Américas, por la comisión de una falta administrativa.



Bianca Candy ’N’ se registró como precandidata del PRI a diputada local por el distrito 21 de Ecatepec, en tanto que su madre Norma Ponce Orozco igualmente se registró como precandidata de dicho partido a la alcaldía de este municipio.



En el mes de abril del año pasado ya había sido detenida en un punto de revisión del programa Conduce Sin Alcohol por la misma causa.