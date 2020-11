Candidato de Morena no debe ser el más popular, sino el más idóneo para resolver los problemas de Guerrero: Samir Ávila

El regidor de Morena del Ayuntamiento de Chilpancingo, Samir Ávila Bonilla, consideró este miércoles que el candidato de su partido a la gubernatura no debe ser el más popular, sino que el reúna todas las características para resolver los problemas ’del estado tan bronco como es Guerrero’, y ese perfil, aseguró, lo tiene únicamente el exdelegado del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.



Hace unos días, informó, un grupo de regidores, militantes y simpatizantes de Morena coincidieron en que el candidato a gobernador debe reunir varios requisitos y que el Comité Ejecutivo Nacional no solo mida la popularidad, sino los atributos de cada uno.



’Se debe hacer un balance y ver los saldos de imagen publica en cuanto a positivos y negativos de los aspirantes y estoy convencido de que Pablo Sandoval Ballesteros, sin duda, es que el más positivo tiene’, dijo.



En entrevista telefónica con Agencia de Noticias IRZA, Ávila Bonilla opinó que el perfil y los principios del exdelegado del gobierno federal, Pablo Sandoval, son similares a los del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre todo los de ’no mentir, no robar y no traicionar’.



Consideró también que el candidato de Morena a la gubernatura detener preparación para ’hacer frente al estado tan bronco como lo es Guerrero’ y agregó que por esa razón respalda a Sandoval Ballesteros, además de que ’es un hombre integro’.



’Cuando estuvo en Delegación (del gobierno federal) dio buenos resultados y tan es así que estuvo dentro de las tres mejores delegaciones evaluadas a niel nacional, además de que es hijo y nieto de luchadores sociales, como su padre Pablo Sandoval Ramírez y su abuelo, Pablo Sandoval Cruz.



’Quien sea el candidato de Morena debe compartir los principios de Andrés Manuel López Obrador y estar comprometido con las causas justas, de avanzada, de izquierda; que esté preparado para gobernar un estado y que sepa respetar a las mujeres’, indicó.



En ese sentido el edil morenista de Chilpancingo consideró que Sandoval Ballesteros reúne todos los requisitos y atributos para ser designado como candidato a la gubernatura de su partido.



Y ya como gobernador, confió, ’encabezar las causas nobles y justas como lo es la lucha de los derechos humanos, la lucha de los derechos de las mujeres, del colectivo LGBT y de los sindicalistas; su padre, Pablo Sandoval Ramírez fue el precursor del Sindicato de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro)’. (www.agenciairza.com



Fernando Polanco Ochoa/IRZA



Chilpancingo, Gro., noviembre 18 de 2020 (IRZA).- De acuerdo con una encuesta de la empresa ’Massive Caller’, con corte al 15 de noviembre, el delegado del gobierno de la República en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, sería el candidato de Morena a la gubernatura en los comicios del 6 de junio del 2021.



’¿De las siguientes personas quién cree que debería ser el candidato para gobernador?’, se les preguntó a los mil encuestados. Por Morena, el 37.3 por ciento se pronunció a favor de Sandoval Ballesteros.



El senador Félix Salgado Macedonio alcanzó el 35.5 por ciento, seguido de la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, con el 9.2 por ciento; y el diputado local Arturo Martínez Núñez, con el 3.1 por ciento.



De los aspirantes del PRI, el senador Manuel Añorve Baños obtuvo el un 43 por ciento, seguido del exsecretario de Desarrollo Social estatal, Mario Moreno Arcos, con el 17.7 por ciento; la diputada local Alicia Zamora Villalva con el 8.9 por ciento; y el exdiputado federal Ricardo Taja Ramírez con el 6.3 por ciento.







Con Félix Salgado como candidato a la gubernatura







La encuestadora midió a los candidatos en cuatro ’careos’, de acuerdo al porcentaje de intensión del voto que cada uno obtuvo. ’Si hoy fuera la elección para elegir gobernador, ¿Por cuál partido o candidato votaría usted?’, se les preguntó.



Como candidato de Morena a la gubernatura, Félix Salgado Macedonio aparece en el ’careo’ 1 y 2.



En el primer careo, Salgado obtendría el triunfo con el 37.9 por ciento; seguido del senador priista Manuel Añorve Baños con el 20.9 por ciento; de Marcos Efrén Parra Gómez, por el PAN, con el 4.7 por ciento; del perredista Evodio Velázquez Aguirre, con el 3.6 por ciento; y de Beatriz Mojica Morga, del PT, con el 3.3 por ciento.



Mientras que en el careo 2, el senador morenista también ganaría la elección con un 38.8 por ciento, seguido del priista Mario Moreno Arcos con el 16.5 por ciento; de Beatriz Mojica Morga, del PT, con el 8.4 por ciento; del perredista Evodio Velázquez Aguirre, con el 5.8 por ciento; y de Marcos Efrén Parra Gómez, del PAN, con el 5.6 por ciento.



LOS NÚMEROS DE MORENA CON PABLO AMÍLCAR POR LA GUBERNATURA



De acuerdo con la encuesta de ’Massive Caller’, Morena ganaría la elección con un margen aún mayor si su candidato es el ex delegado del gobierno federal en esta entidad, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.



Así se muestra en el careo 3. Sandoval obtendría el 39.3 por ciento, seguido del priista Manuel Añorve con el 20.8 por ciento; de Beatriz Mojica, del PT, con el 6.2 por ciento; de Marcos Efrén Parra Gómez, del PAN, con el 4.2 por ciento; y del perredista Evodio Velázquez Aguirre con el 3.9 por ciento.



En el careo 4 el margen de triunfo de Sandoval sería aun mayor, pues obtendría el 43.3 por ciento frente al priista Mario Moreno Arcos, quien obtendría el 13.3 por ciento; seguido de Beatriz Mojica Morga, del PT, con el 8.3 por ciento; de Marcos Efrén Parra Gómez, del PAN, con el 4.4 por ciento; y del perredista Evodio Velázquez Aguirre, con el 4.2 por ciento.



La encuestadora ’Masssive Caller’ midió también la preferencia electora entre partidos políticos. Morena obtuvo el 48.9 por ciento, el porcentaje más alto en los últimos procesos electorales, seguido del PRI con el 16.8 por ciento, del PAN con el 8.6 por ciento, del PRD con el 8.6 por ciento y del PT con el 3.5 por ciento. (www.agenciairza.com