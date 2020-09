Candidato del PESH en Huejutla es exhibido queriendo sentar y callar a un poblador

Este miércoles en uno de sus eventos de campaña, el candidato a alcalde de Huejutla de Reyes por el Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH), Daniel Andrade Zurutuza, tras ser cuestionado por un poblador con respecto a las demandas no atendidas del transporte en la zona, el candidato degradó a la persona.



En redes sociales se difundió un video, en el cual se visualiza a Zurutuza callando a un ciudadano que lo cuestionó mientras presentaba sus propuestas ante pobladores de la comunidad de Las Nueces, una de las comunidades que visitó como parte de su campaña a la presidencia municipal.



El sujeto le recriminó algunos compromisos incumplidos como legislador, así como del exedil Raul Badillo, del mismo instituto político. "Compadre, queremos que nos apoyes a todos, no nomás a uno", expresó un ciudadano.



En respuesta a lo anterior, el candidato, visualmente molesto, confrontó al inconforme y le ordenó que se callara y se sentara. En adición, le pidió respeto y dijo no saber de lo que estaba hablando.



Su interlocutor, por su parte, de manera respetuosa insistió en que ninguna figura política tenía el derecho de silenciar al pueblo; además indicó que tenía el respaldo de ’su pueblo’ para comprobar que sus denuncias eran ciertas.



El huejutlense respondió: "a mí no me vas a calmar" y preguntó a los presentes si estaban de acuerdo en que el aspirante a la alcaldía los "quisiera mandar".



"Si no quieres que te calle no hables", el aspirante respondió en el momento más álgido de la confrontación.



El pasado 5 de septiembre iniciaron en Hidalgo las campañas electorales para renovar autoridades locales de 84 ayuntamientos; las mismas concluirán el 14 de octubre. PACOZEA

