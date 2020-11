Candidatos de la alianza con el PT y PVEM saldrán de Morena porque tienen los mejores perfiles, reitera Mario Delgado

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México, 25 de noviembre 2020. – Al asegurar que no es ganar por ganar. Es triunfar para impulsar la transformación de México, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo reiteró que serán de sus filas los 15 candidatos a las gubernaturas a disputarse en el 2021, porque cuentan con las y los mejores perfiles quienes se someterán al método de selección apegado a los estatutos y donde no se permitirá el registro de quienes tengan antecedentes probados de violencia de género.



’Cuando dije lo de las gubernaturas de que Morena va a poner candidatos es por una sencilla razón: por que somos la fuerza política más grande y porque tenemos los mejores y las mejores precandidatos, hasta el momento, tenemos los mejores perfiles para competir, entonces, en las alianzas para gobernador ahí esta muy claro que el método de selección es apegado a los estatutos de Morena" reiteró.



En conferencia de Prensa en la sede nacional, acompañado por la maestra Sonia Rincón, presidenta del Comité Directivo del partido Nueva Alianza, Delgado Carrillo anunció que Morena irá en coalición con Nueva Alianza en todos los estados donde el partido tenga registro.



Mario Delgado resaltó que se tomó la decisión de ir en alianza porque ambos partidos tienen coincidencias, por ejemplo, el compromiso de la Cuarta Transformación con todos los maestros y maestras del país.



’En el 2018, los maestros y maestras de todo el país, de todas las afiliaciones políticas votaron por Andrés Manuel López Obrador porque había una promesa muy clara: revertir la mal llamada Reforma Educativa para terminar con la persecución de maestros y tener una nueva reforma hacia el futuro de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes’, agregó.



Por su parte, Sonia Rincón aseguró que en el marco del proceso electoral 2020-2021, Fuerza Turquesa, busca sumarse a la Cuarta Transformación. ’La asociación civil Fuerza Turquesa manifiesta que somos una organización de ciudadanos con presencia real en toda la República Mexicana que busca impulsar la participación ciudadana en asuntos relacionados con la educación pública y gratuita, la salvaguarda de la soberanía nacional, el respeto y defensa a los derechos humanos, la igualdad de género, el combate a la pobreza, y la protección al medio ambiente y los recursos naturales’, declaró



Asimismo, aseguró que Fuerza Turquesa como asociación civil y en los partidos locales no tiene nada que ver con la maestra Elba Esther Gordillo.

En relación a las alianzas a nivel federal, reiteró que Morena va a elegir a los candidatos y candidatas dado que es la fuerza política más grande del país y porque cuenta con los mejores perfiles, además, subrayó que el método de selección estará apegado a los estatutos del partido.



Finalmente, Mario Delgado, afirmó que en el partido no se van a permitir candidatos que tengan antecedentes probados de violencia de género:



’Fue uno de nuestros compromisos para llegar a la dirigencia y lo vamos a mantener’, lo anterior, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.