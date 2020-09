PALACIO

Por Mario Díaz



¿Candidatos de la burocracia?



-Se calientan los ánimos entre los morenistas

-Critica Gibrán Ramírez a sus colegas aspirantes

-Se perfila Mario Delgado como nuevo dirigente



A PESAR de que los dados parecen estar cargados en favor del pastor cameral MARIO DELGADO CARRILLO para asumir la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el cargo ha despertado interés a juzgar por el número de aspirantes que solicitaron su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).



Como es del dominio público no habrá contienda interna y el resultado lo definirá la estadística que arroje la encuesta nacional abierta que llevarán a cabo empresas especializadas en ese tipo de consulta ciudadana.



Además de DELGADO CARRILLO, destacan por sus mayores posibilidades de éxito PORFIRIO MUÑOZ LEDO, GIBRÁN RAMÍREZ REYES, YEIDCKOL POLEVNSKY y ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN quienes pretenden relevar en el cargo a ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, dirigente interino del partido en el poder nacional.



Con menos ’rating’ pero sin hacerle ’el feo’ a la presidencia nacional de Morena se registraron ante el árbitro de la competencia ADRIANA MENÉNDEZ ROMERO, JOSÉ GUADALUPE VILLARREAL CEPEDA, JESÚS JOSÉ HINOJOSA SILVA, JUAN MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ, MARCO ANTONIO ANDRADE ZAVALA, SALVADOR FLORES BELLO y RAÚL GALINDO SÁNCHEZ.



Vale la pena precisar que, por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, será el Instituto Nacional Electoral quien sancione la elección por medio de una encuesta nacional abierta para elegir al presidente y secretario general del Movimiento de Regeneración Nacional.



Asimismo, es oportuno precisar que la decisión de la máxima autoridad electoral se extiende a pesar de que los estatutos de Morena no contemplan el relevo de la dirigencia nacional mediante la democracia participativa por medio de una encuesta.



Los ánimos están caldeados entre los aspirantes a la dirigencia nacional del partido en el poder que no resultaría extraño críticas a la encuesta, encuestadoras y al propio INE por parte de algunos malos perdedores. En lo que no existe duda alguna es que todos los participantes se consideran lopezobradoristas de ’hueso guindo’.



MARIO DELGADO, quien encabeza el hándicap de Morena, aprovecha a la perfección la campaña para lograr un millón 800 mil firmas de ciudadanos con credencial de elector que estén de acuerdo de enjuiciar a los expresidentes mexicanos de 1988 a 2018. Es decir, recaba firmas y hace campaña en favor de su proyecto partidista, pero a la vez, promete destinar el 50% del presupuesto de Morena para la compra de vacunas contra el Covid-19.



PORFIRIO MUÑOZ, quien participará por tercera ocasión para presidir un partido político, mantiene la firme idea de que no es lo mismo el Estado, el Gobierno y el Partido. En 1976 llegó a la presidencia del PRI y en 1993 encabezó la dirigencia nacional del PRD. Sobra decir que se trata de un político bastante experimentado, aunque, obviamente, el relevo generacional siempre será una opción positiva.



GIBRÁN RAMÍREZ REYES, el más joven de los participantes, pero con extraordinaria preparación académica, asegura que tiene un programa concreto de trabajo y no un mero decálogo. Califica a MARIO DELGADO, PORFIRIO MUÑOZ y YEIDCKOL POLEVNSKY como ’candidatos de la burocracia’. También afirma que ’sin AMLO Morena no tiene identidad’.



YEIDCKOL POLEVNSKY, quien pretende recuperar la estafeta, se hace notar con la petición legislativa para enjuiciar a los exmandatarios nacionales. Actualmente ocupa la secretaría general de Morena.



Cerrado el registro de aspirantes, la moneda está en el aire.



DESDE EL BALCÓN:

Coincidentemente, en dos entidades federativas del norte del país se registraron hechos violentos que trastocaron la paz social.



En Chihuahua, que gobierna JAVIER CORRAL, productores del campo se enfrentaron a elementos de la Guardia Nacional y los obligaron a desalojar las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) bajo su resguardo, en la presa La Boquilla. Los inconformes argumentan que el gobierno federal pretende quitarles el agua para pagar deuda a Estados Unidos, poniendo en riesgo sus cultivos ante la eventual falta de líquido.



Los gobiernos federal y estatal se responsabilizan mutuamente de los actos, argumentando acciones preelectorales.



En Tamaulipas, bajo la tutela de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, los ánimos se caldearon en la fronteriza ciudad de H. Matamoros entre los llamados ’taxistas piratas’ y el Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad Pública del gobierno del estado. Motivo: el supuesto o real hostigamiento de los policías mediante operativos para revisar la documentación de las unidades motrices utilizadas para el servicio de transporte colectivo.



Como nunca antes en la tierra de Rigo Tovar, las medidas de presión incluyeron el bloqueo a dos puentes internacionales y a la presidencia municipal, por casi 24 horas.



Extrañamente, por ser una problemática de carácter estatal y federal, luego de un diálogo con autoridades municipales los taxistas inconformes levantaron los bloqueos. El incidente también es asociado a movimientos políticos preelectorales.



Chihuahua y Tamaulipas son entidades con gobiernos panistas.



Y hasta la próxima.

[email protected]