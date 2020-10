Candidaturas en Morena no deben ser para "chapulines" ni para quienes las buscan obtener a través del golpeteo: Pablo Amílcar Sandoval

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo. 12 OCTUBRE 2020. - Tras manifestar que las candidaturas en Morena deben ser para la gente con trabajo y que actúe con los principios de la 4T, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros consideró que el pueblo de Guerrero ya no merece políticos que le apuesten al golpeteo o "chapulineo", sino poner por delante a la gente y ayudar a resolver sus problemas.

En entrevista fue cuestionado en torno de que sí por ser el fundador de Morena en la entidad y abanderar la primera elección a la gubernatura, le corresponde volver a ser el próximo abanderado en el 2021, Amílcar Sandoval, expresó, que desde antes de la fundación de Morena, siempre se ha dirigido con sus principios y convicciones, no siendo los cargos lo que lo mueven.

Recordando que, en 2018, cuando compitió en la interna por la senaduría que hoy ocupa Félix Salgado Macedonio, reconoció los resultados que no le favorecieron y donde se mantuvo siempre en la línea de empujar y trabajar por la 4T y dónde preciso nunca amenazó con irse del partido.

-- En el 2015, me tocó cubrir tu candidatura a gobernador y eran poquitos los seguidores que atraía Pablo Amílcar porque al parecer fuiste bastante valiente al aventarte una candidatura de un partido que apenas estaba tratando de entrar a la vida política ¿crees que, por derecho, por derecho de antigüedad te corresponde la candidatura ahora?, dijo la reportera.

-- ’Creo que no existe tal cosa, como derechos de apartado o cosas como esas, lo que creo es que a mí me da mucho gusto ver cómo ha crecido este movimiento, en 2015, efectivamente hicimos una campaña muy distinta, teníamos condiciones muy complejas’ respondió Pablo al tiempo de recordar que además de la complicada elección que enfrentó, también existía una polarización con propios compañeros internos de Morena que proponían no se realizarán las campañas electorales por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural ’Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa y aun así decidió ir a la elección para obtener el registro de Morena.

-- ¿Si o no te corresponde por derecho de antigüedad?, insistió

-- Dije que no, no creo que haya esos tipos de apartados, los que creo es que debe haber el trabajo, digamos la congruencia, la honestidad, lo que debe de ser que definan todos estos espacios, y no hablo de uno en particular, dijo.

-- ¿Qué pasaría si no te favorece la encuesta?

-- "Mira, en 2018, pasó eso, en 2018 yo participe en la encuesta para ser senador y no sé si ustedes supieron que yo condicionarán, dijera que me iba a ir a otro partido, o algo así, no, nunca, no, yo soy un hombre de principios, soy un hombre que no me gusta el Chapulineo, no voy a hacerlo, no voy a romper esa congruencia, y lo que creo es que debe de haber reglas claras y todos nos debemos ceñir a esas reglas, a nadie le conviene el conflicto interno, al pueblo yo creo que no se merece que tengamos un periodo de eso, golpeteo, de esos chapulineos, merece que haya consistencia y poner por delante a la gente a sus problemas’ aseguró.

Explicó que las reuniones que ha sostenidos no son de precampaña, son más bien diálogos con propios compañeros del partido y algunos sectores para ir construyendo un diagnóstico de la ruta verdadera ruta que llevará la 4T en la entidad, por lo que se dijo respetuoso de los tiempos y momentos electorales y las definiciones que realice el Comité Ejecutivo nacional que se mantiene en su proceso electivo, adelantando, que podría incluso no haber precampaña en Morena.

’Las campañas se definen muy claramente en la ley, no son y yo lo he dicho no son actos de campaña, son reuniones, aquí están compañeros con los que nos vamos a reunir, son diálogos, incluso, que ya están en Morena que ya son compañeros de muchos años atrás, y tenemos algunos invitados, si fuera campaña serían otro tipo de eventos, otro perfil y estaríamos discutiendo otras cosas, estaríamos haciendo otros llamados’ refirió.