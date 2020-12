‘Canelo’ superó el salario de grandes atletas: 20 MDD por pelea

+Cada 60 segundos obtuvo 11 millones 100 mil pesos



+Aumentó a 55 millones de dls con PPV



+Saúl Álvarez regresó al ring después de 13 meses de inactividad por Covid 19



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Bastó un fugaz momento: 36 minutos –12 rounds— la noche del pasado sábado. En el Alamodome, ante 12 mil aficionados, Saúl Álvarez, en polémico combate, se embolsó 20 millones de dólares –alrededor de 400 millones de pesos–. Canelo estuvo 13 meses fuera de los encordados debido a la pandemia mundial del Covid 19.



Cantidad que es cuatro veces el salario anual del futbolista Hirving Chucky Lozano, con Nápoles italiano, y hasta seis veces el salario anual del piloto de Fórmula 1, Checo Pérez, antes del brincar a la escudería de Red Bull.



Y que representan 555 mil dólares por minuto, unos 11 millones 100 mil pesos al cambio de hoy. Significativos cuando el salario mínimo, promedio, en México, es de 123 pesos diarios.



No solo eso: la batalla del Canelo ante el inglés Callum Smith –quien literal, como se dice popularmente, fue un flan, según las crónicas— representó al menos el doble de lo que ingresó a sus arcas Mike Tyson, ex campeón mundial de peso completo, en su regreso al ring el pasado 28 de noviembre.



Ese día enfrentó a Roy Jones Jr. en una pelea de exhibición tras 15 años de inactividad boxística en la que el veterano pugilista estadounidense se ganó 10 millones de dólares.



De acuerdo con información del medio TotalSportal, los 20 millones fueron el mínimo garantizado para Canelo sin importar su resultado ante Smith.



Batalla en la que el mexicano venció por decisión unánime y se alzó con el cinturón como campeón mundial en la categoría de peso supermediano en el Alamadome de San Antonio, Texas, este sábado 19 de diciembre.



Esta fue la primera pelea del peleador jalisciense, sin un representante como tal, ya que a principios de noviembre rompió definitivamente el contrato que lo unía con DAZN, Golden Boy y Óscar De la Hoya, catalogado como el más lucrativo de la historia por ofrecerle 365 millones de dólares a cambio de 11 peleas.



Solo había cumplido tres, por lo que le restaba ganar 280 millones a cambio de ocho combates. El púgil tapatío ganaba entre 33 y 35 millones de dólares por pelea cuando tenía el vínculo con dichas marcas.



Ahora, siendo él su propio manager, redujo sus ganancias en un 43%, aunque sigue siendo el atleta mexicano con mejores ingresos anuales, de acuerdo con Forbes, con 37 millones de dólares en el 2020, alrededor de 740 millones de pesos.



Según datos del diario El Universal, la pelea entre el tapatío y Smith pudo llegar a 200 países gracias a un acuerdo de pago por evento de la propia empresa DAZN, ex socia de Canelo.



El costo del PPV fue de 69.99 dólares y se estimaba llegar a un millón de hogares, lo que generaría un ingreso extra de 70 millones de dólares, de los cuales, el mexicano se llevaría la mitad, lo que sumaría un total de 55 millones por este combate en tiempos de pandemia.



Álvarez acumulaba 13 meses sin una pelea profesional. Ha sido el atleta mexicano mejor pagado durante cuatro años consecutivos y en este 2020 se ubicó como el cuarto boxeador con mejores ingresos en todo el mundo, solo superado por Tyson Fury, Anthony Joshua y Deontay Wilder.



Callum Smith perdió su invicto ante el mexicano. Pero se embolsó entre ocho y 10 millones de dólares, según reportó TotalSportal.



No obstante, su diferencia de ingresos es diametral.



De acuerdo con el sitio especializado Celebrity Net Worth, Álvarez tiene un valor estimado en 40 millones de dólares, mientras que el inglés apenas 1.5 millones.



(Con información del diario El Economista)