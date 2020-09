¿’Cañonazos’ en Congreso local?

• Ex presidentes y legisladores, claros ejemplos de corrupción en historia de México



• Con o sin pandemia, caso Lozoya-Odebrecht, más reciente



En el Congreso capitalino, deja el diputado Valentín Maldonado al PRD; se va a Morena; por: ¿Jucopo? Los perredistas Víctor Hugo Lobo Román y Jorge Gaviño Ambriz, acusan falta de respeto al Congreso y afirman que es la manera más vil de golpear la voluntad popular y la democracia; o sea: comprar un diputado.



En esta nueva historia política-legislativa, en plena Cuarta Transformación (4T) y ante una emergencia sanitaria por el coronavirus-COVID-19, al parecer se corrompió a un diputado local del PRD para que se pasara a Morena y de esta manera menguar las aspiraciones de este instituto político por asumir la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México.



La incógnita es: ¿hubo cañonazo? ¿De cuánto fue? ¿Compraron a un diputado? Valentín Maldonado deja el PRD por intereses del grupo mayoritario –Morena-. Se asegura que en el perredismo nunca se le marcó una línea y siempre votó en el Pleno conforme a sus principios, ideología e idiosincrasia.



Aún así, para el coordinador del PRD en el Congreso de la CDMX, Víctor Hugo Lobo Román, esta maniobra es una falta de respeto a la democracia, a la constitución y a la ley. ’Buscan construir una realidad artificial para negarle un derecho a la oposición propositiva; nos quieren negar el derecho de representar; maniobraron comprando voluntades y cercenando partidos. Es un golpe fuerte a la democracia’, subrayó.



Lobo Román junto con el vicecoordinador del partido, Jorge Gaviño, reafirmaron la posición de su partido en la capital que obtuvo más de 850 mil votos, en las elecciones pasadas en la ciudad, y que se colocó como la segunda fuerza, factor que le permite asumir la Jucopo del Congreso. Refutaron un presunto empate con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que, se encargo de difundir Morena.



Gaviño Ambriz declaró: ’No lastimas a un partido, no lastimas a los diputados, lastimas a la voluntad popular, es la manera más vil de golpear la voluntad popular y la democracia: comprar un diputado’, sentenció.



Los legisladores no se trastornaron y advirtieron que continuarán siendo una oposición responsable. ’Nuestras votaciones van con el interés superior de la Ciudad de México, no con un fin partidista’, recalcaron.



Historia y corrupción



En algunos libros de historia de México, poco se menciona sobre las frases famosas que excitan corrupción y que, abordaron políticos de ayer y todavía sirven de ejemplo para algunos, hoy.



La frase más célebre y, que se toma como eje del nacimiento de un cáncer que corroe a nuestra sociedad es: "Nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos’, de Álvaro Obregón Salido –militar y político mexicano que participó en la Revolución Mexicana y fue presidente entre el 1 de diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1924-. También, solía decir: "No cabe duda que la mala suerte existe, sólo que Dios la desparrama entre los pendejos".



Obregón, ’el manco de Celaya’, tuvo un gesto que, es imitado en nuestros días, cuando dijo que él iba a ser el presidente más honesto de México porque solo robaba con un brazo. Ya siendo huésped del Palacio Nacional, según una anécdota, solía salir por la puerta lateral sin escolta y disfrazado de parroquiano para que nadie lo conociera y le pidiera favores.



Cuenta la historia que, al ir transitando por la banqueta de una de las calles de la capital, al ver a un ciego pidiendo limosna, se sacó un peso de aquellos y se lo arrojó al bote. El pordiosero al tocar la moneda le dio las gracias con la siguiente frase: "¡Gracias mi General!". A lo que Obregón intrigado se detuvo y le cuestionó al invidente que si era de nacimiento o veía un poco.- No nada, soy totalmente ciego, respondió el sujeto.



-¿Y cómo carajos me conociste, si eres ciego?



-Ah, porque en estos tiempos cualquier cabrón es General.



Gonzalo N. Santos



Otras frases más que, también han hecho historia son: "La moral es un árbol que da moras’, de Gonzalo N. Santos -"El Alazán Tostado"-. También, reconocido como un símbolo de la corrupción en la política mexicana. Fue político y militar miembro del Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI.



Fue diputado federal a los 24 años de edad, y reelecto cuatro veces consecutivas hasta 1934, cuando fue senador. En el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho fue Gobernador del Estado de San Luis Potosí, su entidad natal que, siguió gobernando en la práctica (de facto).



Carlos Hank



"Un político pobre es un pobre político’, es la frase famosa de ’El Profesor’ Carlos Hank González, quien también fue un hombre de negocios. Ocupó varios cargos gubernamentales y políticos a nivel estatal y nacional. No llegó a ser presidente de México, porque su padre era de nacionalidad alemana. La historia lo involucra en tráfico de drogas, lavado de dinero, corrupción y amenazas criminales.



Otros más, Miguel de la Madrid: ’Por la renovación moral de la sociedad’, lema de su campaña a la presidencia de la república ante la escandalosa corrupción que se padeció con José López Portillo que, como bandera llevó: ’La solución somos todos’, que a final de cuentas se le bautizó como ’La corrupción somos todos’.

Ah, y últimamente la ocurrencia del ex presidente Enrique Peña Nieto de que: "La corrupción es cultural’.



Pero, no se diga de la telenovela ’Emilio Lozoya-Odebrecht, pues el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) que sus ’ex Jefes’ pagaron sobornos (cañonazos) a varios ex legisladores del PAN, PRI y PRD.



Por lo tanto, no es ninguna novedad de que, desde hace mucho tiempo, la clase política sabía que este cáncer de la sociedad había rebasado todos los límites.

Hoy, la 4T simula combatirla.



Cabe recordar que en mayo de 2017, escribió Ricardo Perret en FORBES: ’En un país donde se piensa que sólo ’el que transa, avanza’, que ’todos tienen un precio’, y que ’con dinero baila el perro’, es urgente una nueva programación del grupo político en México y, para ello, se requieren nuevos ideólogos que enarbolen los intereses nacionales por encima de los personales o partidistas; sobre todo, valores morales y éticos.