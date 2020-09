Cansado el pueblo de Los Reyes La Paz de la Falta de Capacidad para gobernar de la morenista Olga Medina S

La Paz, Méx. -Karina Flores Ramírez, representante vecinal en esta localidad, ya no pudo soportar mas las condiciones inhumanas que prevalen en el municipio gobernado por la morenista Olga Medina Serrano y en forma valiente denuncio ante los medios de información que, ’En este municipio todo está mal. La inseguridad es altísima, las calles están horribles, llenas de baches y basura, y las lámparas de las calles no funcionan. Aquí mismo donde nos encontramos (avenida San Francisco, en pleno centro histórico), el foco de este poste no prende desde hace tiempo, y eso que aquí viven líderes de mucha ’influencia’ (la alcaldesa Olga Medina, de Morena, y su sobrino Juan José Medina, exalcalde). La verdad es que aquí en La Paz los disque líderes solo trabajan para ellos.

Y agrego ’aquí para esas nefastas autoridades y familia, el pueblo no cuenta y es por ello que en estos tiempos la población debe defenderse sola, porque no existe ninguna relación entre las autoridades locales y sus gobernados.

Viuda y madre de tres hijos, Karina Flores aseveró que la pandemia causó estragos en su economía y en la de miles de familias del municipio. ’De hecho yo vendo carnitas y postres para poder sobrevivir, porque nadie nos apoya, a pesar de las promesas de campaña y los discursos que suelen decir los que gobiernan’.

Entrevistada tras una reunión de acercamiento con la Unión de Colonos, dirigida por Miguel Ángel Castillo, la también jefa de manzana destacó que convocó a sus vecinos para que expusieran sus problemas y buscaran soluciones conjuntas a los conflictos cotidianos.

’Hoy -añadió-, la gente quiere ser escuchada y que los políticos atiendan sus reclamos. Yo soy nativa de Los Reyes, conozco la problemática y por eso me convertí en gestora social, para ver en qué puedo ayudar’.

Cabe destacar que los asistentes a la reunión, al hacer uso de la palabra, externaron su decepción de las autoridades de Morena, quienes entraron al poder ’de rebote’ pero no estaban capacitadas para asumir la responsabilidad. ’El cambio fue para empeorar’, dijeron.

En su oportunidad, el dirigente Miguel Ángel Castillo destacó la importancia de cumplirle a la gente en cualquier terreno. ’Hay que bajar los programas sociales, generar autoempleo y tocar toda clase de puertas para apoyar a los que menos tienen’.

En este sentido, puntualizó que solo quien conoce la historia de La Paz y a su gente puede hallar soluciones conjuntas, pero para eso ’es necesario que los consensos partidarios estén dirigidos hacia personajes nuevos, sin vicios ni corruptelas’.

Al término de la reunión, el líder caminó hasta el campo de futbol de la cabecera, donde se llevó a cabo la final regional de futbol entre los equipos Victoria y Halcones, que culminó con el triunfo del primero por 3 goles a 1. Aunque ríspido, al final ambos conjuntos se estrecharon las manos al recibir sus respectivos trofeos