Caos en la CDMX

Cuando menos 5 millones de usuarios del transporte colectivo provocaron un gran caos vial en la CDMX al salir del servicio seis estaciones del Metro y utilizar medios alternativos, creando confusión no sólo por no llegar tarde al trabajo o a sus citas familiares –muchos de hospitalizados-, de negocios y de otro tipo, al desconocer si la ruta del autobús iba por donde requerían el servicio.

Desde la comodidad de sus oficinas, sus residencias o donde se encontraran, los funcionarios responsables daban instrucciones de un caos que se sumó al pánico capitalino por la pandemia de covid-19 y la actitud desafiante pero justificada, de los restauranteros que desean abrir y no morir con sus negocios cerrados y quebrados.

Previsible desde hace tres décadas –insistentemente se ha repetido-, las instalaciones del Metro son obsoletas y sus funcionarios incapaces de dar solución, primero porque no tienen capacidad ejecutiva y segundo porque los regentes de la época o jefes de Gobierno dejaron el asunto para el que le estallara la bomba, en tanto ellos se dedicaban a construir sus aspiraciones presidenciales.

Millones de trabajadores, hombres y mujeres, jóvenes y de la tercera edad, en general la población más vulnerable es víctima de la irresponsabilidad y la improvisación, y nada justifica el verdadero caos que viven por la ineficacia de nuestros gobernantes. Se demanda ya juicio político para los sucesivos gobernantes de la capital de la República, verdaderos ejemplos de incumplimiento del deber.

TURBULENCIAS

Solución a Notimex, falta EXCELSIOR

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que buscará encontrar una solución al conflicto laboral de Notimex y se reunirá con la directora Sanjuana Martínez para que le informe de la situación pues ya lleva 11 meses se estar atorado el asunto, debido a las ofensas que se lanzan de uno y otro lado. Recordarle también al presidente que hace falta también una solución al conflicto de la cooperativa EXCELSIOR donde no hay documentos probatorios sobre la legalidad de la venta, ésta se hizo al amparo del abuso de poder y violando diversas leyes y reglamentos que rigen a las cooperativas; necesario aclarar de qué lado está la razón…El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que traerá de Argentina un suero equino similar al plasma que se utiliza en pacientes graves y que, está probado, reduce la mortalidad hasta en 40%, además se ha pactado el envío de 439,725 vacunas que llegan este martes 12 y de las cuales se distribuirán también a los 32 estados que son prioridad en el programa de vacunación; se comprará 24 millones de la vacuna rusa Sputnik para 12 millones de personas, pues es de doble aplicación, y se envasará en los laboratorios Liomont, de Ocoyoacac, la AstraZeneca que se produce en Argentina…La directora del Metro, Florencia Serranía, es vivo ejemplo de la incapacidad e irresponsabilidad de algunos de los íconos de la IV-T y del no saber que hacer en un cargo del que dependen la vida 5 millones de personas diariamente en el Metro capitalino. Si los tres peritajes en marcha la eximen de responsabilidad será una verdadera falla técnica, pero el clamor popular señala que es la falta de mantenimiento e irresponsabilidad en el manejo de las instalaciones del SCT de la tragedia ocurrida la madrugada de este sábado…Se reunió el líder de Morena, Mario Carrillo, con sus candidatos a los puestos de elección popular que estarán en juego en junio próximo, apostándole al triunfo de todas, todas…Hasta 350 hospitalizaciones se registran diariamente en Oaxaca a consecuencia del repunte de la pandemia y sigue en semáforo rojo, como otras cinco entidades del país…

[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista