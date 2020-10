Caótico día en la CDMX por taxistas

Demandan taxistas respuestas claras

+Preparan nueva Constitución en Edo.Mex.



CIUDAD DE MEXICO a 12 de octubre 2020.-Cientos de taxistas se manifestaron en el Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma y en varios puntos de e la CDMX en contra de las apps que brindan servicio de transporte. Desde las 05:00 horas realizaron su movilización hacia el Ángel de la Independencia, donde realizarán un mitin.

Las rutas fueron:

-Al norte de CDMX, en Insurgentes a la altura de Indios Verdes.

-Al oriente, en Tláhuac, Zaragoza y Río Churubusco.

-Al poniente, en Santa Fe, en el puente de Los Poeta

-Al sur, en las inmediaciones del Metro General Anaya, avenida Universidad y San Jerónimo.

-En el centro, en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, a la altura de la glorieta de Insurgentes.

Se dijo que 15 mil taxistas fueron los que se movilizaron en la CDMX, afectando las vías primarias por lo que se recomendó usar vías alternas y evitar zonas donde se concentraron la manifestación.

Taxistas se manifiestan en diferentes puntos de CDMX. Pues mientras que unos taxistas avanzaron en caravana del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo dos grupos de taxistas se manifestaron en calles de la Ciudad de México.

El primero se aposto desde las 7 de la mañana en el Ángel de la Independencia, ellos son choferes de taxis por aplicación y están dialogando con las autoridades en ese lugar, donde exigen mejores condiciones de trabajo y la disminución en las cuotas e impuestos que les cobran, por lo que pretendían hacer una caravana al Zócalo.

El segundo grupo son taxistas de la Ciudad de México, realizaron una caravana en 50 unidades del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo. Los inconformes exigen que se les otorgue un préstamo de 25 mil a la palabra, una comisión dialogó con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

Otro grupo bloqueo las dos terminales en el Aeropuerto Internacional, afectando a miles de usuarios.

’Como integrante de La Unión de Taxistas Libre de la Ciudad de México, nuestra exigencia es que se nos cumplan las promesas que nos prometió el Gobierno Federal estamos padeciendo una situación muy drástica venimos ahorita a ver a la jefa de Gobierno para que nos den solución hoy, porque nosotros no resistimos, no aguantamos esta situación tan drástica que estamos pasando", expresó Alejandro Álvarez, dirigente.

Nos prometieron una ayuda de 25 mil pesos, una ayuda muy necesaria para nosotros necesitamos que haya una solución hoy por parte del gobierno para poder seguir laborando nosotros".

Las unidades fueron estacionadas frente a Catedral Metropolitana y ellos caminaron hacia el edificio del Gobierno de la Ciudad de México para manifestarse y entablar una mesa de diálogo con las autoridades a fin de resolver sus problemas….

EL MOVIMIENTO NACIONAL TAXISTA DEMANDA RESPUESTAS CLARAS A SUS PETICIONES

Tras levantar su plantón en varios puntos de la metrópoli, los transportistas agremiados en el Movimiento Nacional Taxista (MNT), exigen al gobierno federal, al de la Ciudad de México y a los de los estados que al no poder demostrar jurídicamente que los servicios de transporte de pasajeros ofrecidos a través de aplicaciones son privados, se les aplique la regulación de lo que en realidad son: un servicio público.

Ignacio Rodríguez, presidente del MNT en la Ciudad de México y vocero del gremio a nivel nacional, argumentó lo anterior y a la vez subrayó: ’este servicio es ilegal y al ser ilegal la autoridad tiene la responsabilidad y obligación de hacer cumplir la ley vigente, la que establece que cualquiera que está dando el servicio de transporte de pasajeros sin concesión está cometiendo un delito, y ese delito es el de transportación ilegal de pasajeros’.

Recordó que tanto investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en un foro del propio gobierno de la Ciudad de México, como funcionarios del departamento jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en las mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación, reconocieron que el servicio de estas aplicaciones cumple con las condiciones para ser considerado público.

Además, dijo que la ley de inversión extranjera también establece en su artículo 6º. que la actividad del transporte terrestre de pasajeros está reservada a mexicanos, por lo tanto, estas empresas al ser de origen extranjero, están violando leyes esenciales del país y el gobierno lo está consintiendo al omitir la aplicación de su función rectora.

Acompañado en una improvisada rueda de prensa tras el mitin celebrado en la Glorieta donde está situado el Ángel de la Independencia, Rodríguez y el tesorero de la organización nacional, Ángel Morales, destacaron que, al darse dos condiciones, queda establecido el carácter púbico del servicio enlazado mediante aplicación: Su oferta es pública y existe una contraprestación.

Por esta exigencia se sumaron a la movilización taxistas del Estado de México y de otros estados porque, dijo Ángel Morales, tesorero de la organización nacional, ’no venimos de lame suelas para quedar bien con ellos. Bajo ninguna circunstancia podemos aceptar que el servicio que prestan con carros particulares sea un servicio privado; esto es un servicio público y por lo tanto debe estar regulado en las mismas condiciones que nosotros’.

José Trinidad Martínez Pasalagua, vicepresidente del MNT, dijo que sus compañeros en Michoacán estaban marchando a la misma hora que el mitin en la Ciudad de México porque también veían ’por soluciones del Gobierno Federal ya que estas plataformas están dejando en la ruina a los taxistas de todo el país’.

Los integrantes del MNT están convencidos que la tecnología llegó para quedarse, por lo que sólo exigen las mismas condiciones regulatorias para ellos y quienes trabajan a través de las aplicaciones.

Al respecto, el presidente del Movimiento Nacional Taxista, Bersaín Miranda Borrás exclamó su extrañeza porque este gobierno cuestionaba la moralidad de la inversión extranjera y la criticaba mucho, por lo cual ’queremos ver eso que decía hecho realidad en apoyo al taxismo’.

Ignacio Rodríguez agregó que en este momento hay privilegios para las empresas tecnológicas y hay una serie de exigencias que significan una carga pesada para el sector de taxistas concesionados, y este sector ya no está dispuesto a aguantar la situación.

Puso de ejemplo que en la secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) no existe la información del número de unidades que prestan el servicio, como tampoco de quiénes son los propietarios o conductores de los vehículos, entre muchas otras obligaciones que las autoridades desconocen.

’Creemos que en la metrópoli hay más de 250 mil carros prestando el servicio en la total anarquía; y eso se llama consentimiento; eso es lo que ocurre, las autoridades consienten este tipo de negocio ilegal’, remarcó Ignacio Rodríguez.

Asimismo, respondió a las declaraciones del secretario de Gobierno Alfonso Suárez del Real, quien informó que habían ofrecido una mesa de diálogo a los taxistas, reunión que no aceptaron porque se las propusieron a la misma hora del mitin anunciado y con la condición de que no se realizara la movilización.

’Estamos dispuestos a restablecer el diálogo en la Secretaría de Gobernación, pero con una finalidad resolutiva, porque llevamos años en diálogo, pero no ha resultado nada positivo para el sector’, finalizó Ignacio Rodríguez….

ARRANCA PROCESO PARA ELABORAR NUEVA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

Los poderes públicos tienen la oportunidad histórica de consolidar la Constitución Política estatal como un instrumento para una entidad más democrática, moderna, justa, eficaz y equilibrada para la ciudadanía, sostuvieron el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura, y el senador por el Estado de México Higinio Martínez Miranda, autor de la iniciativa ciudadana para la reforma integral de la Constitución y el marco legal, quienes llamaron a la unión para que las coincidencias prevalezcan por encima de las diferencias en beneficio de las y los mexiquenses.

Lo anterior, durante la entrega, por parte del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, del protocolo de investigación a los tres poderes del estado representados por el diputado Maurilio Hernández y la diputada Karina Labastida Sotelo, presidenta de la Directiva, así como Ricardo Sodi Cuellar y Ernesto Nemer Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad y secretario general de Gobierno, respectivamente, con lo que inició formalmente el proceso para la elaboración de una nueva Constitución.

El legislador Hernández González puntualizó que la iniciativa del senador Higinio Martínez es una lectura adecuada a los tiempos que vive la entidad, pues la Constitución y el marco jurídico están rebasados por la dinámica social, por lo que se necesita homologar una visión de Estado y cumplir el mandato ciudadano de revisar a fondo la estructura del régimen político en sus ámbitos social, económico, educativo y cultural.

Expresó que este ejercicio histórico, único en México e Iberoamérica, requiere trazar la ruta para alcanzar sus propósitos mediante la participación amplia y plural de las instituciones, de la ciudadanía y de expertos, a través de foros, conferencias y un programa editorial, para un análisis jurídico, político, sociológico y de gobernanza, para lo cual también se implementará una página web y se difundirán los trabajos a través de redes sociales.

La situación estatal obliga a los tres poderes públicos a impulsar la transformación de las instituciones para que sean realmente eficientes y legítimas y garanticen que la confianza de la ciudadanía se recupere, dijo el diputado Hernández, ante la senadora por el Estado de México Martha Guerrero Sánchez; los diputados Miguel Sámano Peralta (PRI), Anuar Roberto Azar Figueroa (PAN), Luis Antonio Guadarrama Sánchez (PT), Omar Ortega Álvarez (PRD) y José Alberto Couttolenc Buentello (PVEM), así como la legisladora Julieta Villalpando Riquelme (PES), integrantes de la Jucopo.

El senador Higinio Martínez confió en que se concrete el esfuerzo por tener una Constitución acorde a los tiempos y al crecimiento de los últimos años en la entidad, y llamó a todos los sectores sociales a aportar sus ideas, porque la pluralidad deberá reflejar experiencia e inteligencia desde diferentes enfoques, para lo cual, convocó a todas las fuerzas políticas a dejar las diferencias para otros escenarios y a sumarse por el bien de la ciudadanía.

La nueva Constitución y su marco legal, indicó, deben garantizar la protección de las y los mexiquenses, por lo que necesita que todos los actores sumen coincidencias y cumplan su responsabilidad con la sociedad.

En este sentido, explicó, al igual que Rodolfo Rubén Islas Ramos, secretario técnico, que el Protocolo de Investigación Legislativa para el Análisis Integral de la Constitución será sometido a parlamento abierto durante nueve meses y las propuestas se traducirán en un proyecto de iniciativa de reforma integral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

El documento da cuenta del crecimiento y transformación demográfica, social, política y territorial de la entidad que pasó, de un millón 491 mil habitantes en 1824 a más de 17 millones en 2020, que exigen cambios en el modelo institucional y dé respuestas a las demandas para abatir problemas de pobreza crónica, carencia de servicios educativos y de salud, inseguridad…

