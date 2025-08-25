Capacita GEM a 427 operadoras de transporte público de la zona oriente a través del programa mujeres al volante

TEXCOCO, Estado de México.- Desde junio de 2024, 427 mujeres de la zona oriente del Estado de México han sido capacitadas y certificadas como conductoras del servicio del transporte público a través del programa Mujeres al Volante, impulsado por el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez para fomentar la igualdad de género e impulsar una movilidad segura y profesional.



Al inaugurar el octavo curso de este programa, Daniel Sibaja González, Secretario de Movilidad, destacó que la Gobernadora Delfina Gómez impulsa esta iniciativa, dado que representa un acto de justicia social que fomenta la paridad en los ingresos, con el fin de disminuir la brecha económica que aún existe en el ámbito laboral entre hombres y mujeres en el ámbito del transporte público.



El curso de manejo de Mujeres al volante se llevará a cabo del 25 de agosto al 19 de septiembre en Texcoco y participarán 55 mujeres, quienes al concluir tendrán la posibilidad de sumarse al mercado laboral como operadoras de transporte público, lo que les permitirá tener independencia económica.



Sibaja González señaló que las mujeres han demostrado ser buenas conductoras y previsoras de accidentes, además de mantener en buenas condiciones las unidades.



Candi Ashanti Domínguez Manjarrez, Vocal Ejecutiva del Instituto del Transporte del Estado de México (ITEM) destacó que la movilidad y el transporte público se está transformando con la capacitación e inclusión de las mujeres. Indicó que con estas acciones se construyen comunidades más igualitarias y un mejor camino para las futuras generaciones.