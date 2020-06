Capacitan a instituciones de asistencia privada para impulsar atención a los adultos mayores



• Ofrecen Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada (Conajap) y Universidad ORT capacitación para Instituciones de Asistencia Privada que atienden a personas adultas mayores en asilos y residencias.

• Participan representantes de asilos legalmente constituidos ante la Junta de Asistencia Privada del Estado de México.

• Conocen instituciones altruistas prácticas nacionales e internacionales sobre el manejo del paciente gerontológico con COVID-19.



Toluca, Estado de México, 17 de junio de 2020. Para que las Instituciones de Asistencia Privada (IAP), que atienden adultos mayores en asilos y residencias, identifiquen las recomendaciones del manejo básico de pacientes gerontológicos con COVID-19, la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada y Organismos Análogos (Conajap), en coordinación con el patrocinio de la Universidad ORT de México, ofreció una capacitación para las instituciones de este rubro.



De esta manera, representantes de los asilos legalmente constituidos ante la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, participaron a través de una conferencia en línea para instruirse en los protocolos de atención de prevención, identificación y referencia de pacientes con COVID-19.



’Ante la JAPEM se encuentran constituidas nueve Instituciones de Asistencia Privada en el rubro para Personas Adultas Mayores, las cuales benefician a 217 personas, éstas se ubican en los municipios de Toluca, Ixtapan de la Sal, Tenango, Atlacomulco, Acolman, Valle de Bravo, Jocotitlán, Axapuxco y Polotitlán’, informó Alfonso Naveda Faure, Secretario Ejecutivo de la JAPEM.



El funcionario de la JAPEM señaló que ante la prolongación de la etapa de máximo contagio, es importante que las IAP conozcan los aspectos organizacionales del protocolo de actuación, capacitar al personal y a cuidadores que atienden a los adultos mayores, que aprendan a realizar una identificación oportuna, así como un adecuado manejo del caso y una referencia efectiva a las autoridades sanitarias.



Ello aun cuando desde el inicio de la contingencia los asilos suspendieron las actividades en las que participaba personal voluntario o de servicio social, para evitar el riesgo de contagio, además de extremar todas las medidas sanitarias para proteger a sus albergados.



Igualmente, se ha restringido el acceso a los asilos y residencias a personas ajenas, implementando medios de contacto no presenciales con las familias de los albergados, en caso de tenerlos, así como actividades recreativas que les permitan su distracción.



Naveda Faure destacó que afortunadamente no se ha referido ningún caso de contagio por COVID en los asilos que concentra la JAPEM, pero que es un imperativo que las instituciones estén capacitadas en las recomendaciones básicas ante la sospecha o confirmación de un paciente contagiado, además de considerar todas las medidas de prevención para la protección de los albergados y del personal que los atiende.



Finalmente, el secretario ejecutivo de la JAPEM hace un llamado a la comunidad mexiquense para que se solidaricen con las personas albergadas en lo asilos y contribuyan donando alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y productos de primera necesidad.



’Las personas que deseen realizar algún donativo en especie pueden contactar con la Junta a través de sus redes sociales de Facebook @Japem Estado de México y en Twitter @JAP_EdoMéx, o enviar un mensaje a los teléfonos 722-555-0514 y 722-400-0467, por correo electrónico a [email protected], donde se les indicará cómo pueden hacernos llegar sus apoyos’, finalizó Alfonso Naveda Faure, Secretario Ejecutivo de la JAPEM.