CAPAMA debe aprender a ser autosuficiente: Ilich Lozano

Al reconocer que los dos graves problemas de Acapulco son el tema de CAPAMA y la Seguridad Pública, el regidor Ilich Lozano Herrera expuso que la paramunicipal debe ser autoficiente y en cuanto a lo segundo, refirió que aunque la incidencia delictiva ha ido a la baja referente al año 2019, los acapulqueños necesitan salir tranquilos a disfrutar su ciudad. Admitió que sí le gustaría participar para la alcaldía, aunque no es un tema con el que esté empecinado.



Durante la entrevista virtual que fue transmitida por multiplataformas, Lozano Herrera reconoció el empuje que ha dado la alcaldesa porteña Adela Román Ocampo, al buscar recursos extraordinarios y proyectos de granjas solares para ahorrar en energía eléctrica, pues actualmente con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Ayuntamiento paga dos millones de pesos al mes, por lo que indicó que los salarios de los trabajadores son por demás elevados comparados con los del municipio y que también deben ser regulados.

Expuso que las inversiones que se han hecho al órgano descentralizado son del municipio, sin embargo, éste debe ser autosuficiente y saneado de raíz para que deje de significar un lastre para cada presupuesto anual. Subrayó que la Comisión de Agua Potable del Estado de Guerrero (CAPASEG), también maneja recursos económicos que deben influir en las mejoras de Capama y resaltó el trabajo de coordinación que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace con el gobernador Astudillo, pese a no compartir ideologías políticas. Sobre al tema delincuencial, el edil desechó la hipótesis que un grupo criminal opere en Seguridad Pública, pero evidenció que los mismos elementos locales han actuado bajo intereses particulares, “escondidos tras semáforos y esquinas buscando morder al automovilista”, situación que necesita resolverse de manera urgente, pues son ellos quienes representan la proximidad social y el primer contacto con la ciudadanía.

Lozano Herrara, también vertió su opinión ante la propuesta hecha en el Congreso de Guerrero sobre la reducción de ediles en el parlamento de Acapulco, y aunque se pronunció a favor, expuso que también se deben reducir el numero de diputados federales y locales, con base en estudios y estadísticas que estén armonizadas con el número de ciudadanos en cada municipio, estado o región.



Manifestó que la clase política es un sector que sale muy caro a todos los mexicanos, no obstante, confió en que la propuesta de la diputada Mariana García Guillén sea efectiva en 2024, ya que la iniciativa no puede ser aprobada de inmediato, pues debe pasar por ciertos filtros legislativos. Recordó que los regidores son representantes populares y que el trabajo que se debe exigir es que las comisiones sean funcionales y que se respeten todos los reglamentos municipales.



“Hay comisiones que nunca sesionan, que no proponen, entonces el verdadero problema es que las comisiones deben tener un papel activo para que el trabajo de cada edil tenga una razón de ser”, finalizó.