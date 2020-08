Capama requiere atención integral, no pequeños arreglos, insiste Adela Román

La presidenta municipal Adela Román Ocampo presentó con el encargado de despacho de la Capama, José Ramón Aysa Neme, un proyecto estratégico para resolver la falta de agua y el saneamiento integral de la bahía de Acapulco para evitar su contaminación.



Durante la sesión celebrada por la mañana de este jueves, con la participación de Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); Blanca Elena Jiménez Cisneros, directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Román Ocampo agradeció el respaldo del Gobierno Federal para solucionar los problemas acumulados en Acapulco.



La alcaldesa confió que con el respaldo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, serán solucionados los problemas en la infraestructura hidrosanitaria que nunca se atendieron en el pasado, durante la reunión que también contó con la participación del gobernador Héctor Astudillo Flores y el director de Capaseg, Arturo Palma Carro.



Adela Román refirió que no ha escatimado esfuerzos para tocar puertas en Palacio Nacional, Hacienda, Sedatu y Conagua, donde ha encontrado la solidaridad en beneficio de los habitantes de Acapulco, así como buscar el respaldo de inversionistas extranjeros para solucionar de raíz la falta de agua y los problemas de contaminación por el desgaste y envejecimiento de la infraestructura.



Confió la primera autoridad que ahora, con todo el apoyo de López Obrador para el rescate financiero de Capama, serán atendidas las fuentes de captación, potabilización y se ampliará su red de distribución para una mejor capacidad técnica y operativa, además de construirse los colectores marginales necesarios para evitar escurrimientos residuales a la bahía.



Dejó claro la alcaldesa que la infraestructura de Capama ya no requiere pequeños arreglos, se necesita cirugía mayor y atención integral para comenzar a dar frutos, resultados que no serán inmediatos, pero ya se tiene la respuesta del presidente López Orador y la población está esperanzada por su visita que dejó sentimientos de esperanza y confianza de que las cosas van a mejorar.



El diagnóstico presentado por Aysa Neme destaca problemas históricos por la inexistencia de colectores marginales, situación que provoca escurrimientos que contaminan la bahía de Acapulco, problemática que no se había atendido y ahora es requerido construir esa infraestructura para operar correctamente las plantas tratadoras, así como la rehabilitación técnica de las mismas.