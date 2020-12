Captan en video a Aristóteles Sandoval momentos antes del ataque en bar

Aristóteles Sandoval Díaz, ex gobernador de Jalisco, fue captado en un video en el bar Distrito 5, ubicado en la zona hotelera de Puerto Vallarta, donde disfrutaba de la música y comida, momentos antes de su asesinato dentro del mismo establecimiento. En el video publicado en redes sociales, se ve al ex funcionario sentado junto con un hombre, riendo, tomando una bebida y escuchando música



También se ve el restaurante a varias personas en las mesas y en la barra, mientras un hombre tocaba el violín y bailaba entre los comensales.



Aristóteles Sandoval fue asesinado ayer en ese mismo bar, a la 01:40 horas, cuando sufrió un ataque directo por parte de un hombre que le disparó en la espalda cuando entró al baño. De acuerdo con la Fiscalía General de Jalisco, el ex funcionario tenía un equipo de 15 escoltas y al momento del ataque estaba acompañado de dos hombres y una mujer. Cronología de asesinato de Aristóteles Sandoval Noche del 17 de diciembre 22:00 horas- Aristóteles Sandoval llega al bar Distrito 5, ubicado en la avenida Francisco Medina Ascencio, en la zona hotelera de Puerto Vallarta, acompañado de una persona. Minutos después, una mujer y un hombre se reúnen con el ex gobernador dentro del restaurante. Madrugada del 18 de diciembre 01:40 horas- Aristóteles Sandoval se levanta de la mesa y se dirige al baño. Posteriormente, es alcanzado por un hombre dentro del baño, quien le dispara en la espalda. El ataque ocasiona un enfrentamiento dentro del establecimiento entre los escoltas del ex funcionario y los agresores, quienes huyen del lugar. 02:00 horas- Fiscalía General de Jalisco recibe la alerta y confirma el ataque en contra del ex funcionario, por lo que se traslada al lugar por instrucción del gobernador Enrique Alfaro. Llegan al lugar los primeros policías y trasladan a Aristóteles Sandoval al hospital particular La Joya, mientras que, en Guadalajara, el helicóptero artillado Black Hawck, se preparaba para su traslado. Aristóteles Sandoval fue declarado sin vida a los pocos minutos de llegar al hospital La Joya. ¿Quién era Aristóteles Sandoval? Jorge Aristóteles Sandoval Díaz nació el 22 de enero de 1974 y fue un político mexicano, militante del Partido Revolucionario Institucional. Fue gobernador del Estado de Jalisco desde el 1 de marzo del 2013 hasta el 5 de diciembre del 2018. Del 2001 al 2003 fue regidor del ayuntamiento de Guadalajara y presidente de las Comisiones de Justicia, Deportes y Atención a la Juventud, así como vocal en Hacienda y Presupuestos y Desarrollo Urbano. Como regidor propuso la creación del Instituto de Atención Municipal a la Juventud. En 2003 fue elegido diputado local por el Distrito XI de Guadalajara, presidiendo la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, tal diputación la desempeñó hasta 2006.

Video de Aristóteles Sandoval en el bar Distrito 5 de Puerto Vallarta, Previo al Ataque que le Costó la Vida. #AlfaroFueraDeJalisco #RedAMLO pic.twitter.com/3FQKCzVSkO — Ana Luisa (@HNoticiasMX) December 19, 2020