Capturan en Acapulco al ’Gober Precioso’, Mario Marin

La Fiscalía General de la República detuvo en el municipio de Acapulco a Mario Marín, exgobernador de Puebla, quien es acusado del delito de tortura cometido contra la periodista Lydia Cacho; será trasladado a Cancún.



Fuentes policiacas informaron que la detención ocurrió en la residencia propiedad de la profesora Alicia Marín, hermana del exgobernador, ubicada en la calle Citlaltepetl de la colonia Cumbres de Figueroa, por el Colegio La Salle. El dispositivo de captura comenzó al mediodía y aún continuaba esta tarde.



Lidia ’Cacho fue detenida arbitrariamente el 16 de diciembre de 2005 en Cancún y trasladada en vehículo hasta la ciudad de Puebla, en el trayecto fue torturada por parte de elementos policiales. Las agresiones derivaron de la revelación que hizo la periodista en el libro Los Demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía infantil, sobre una red internacional de delincuencia organizada, encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, dedicada a la trata y explotación sexual de niñas y niños, de entre 4 y 14 años de edad, en la que se involucran a Nacif y Marín’, recuerda Artículo 19.



El 24 de abril del año pasado, Mario Marín Torres, ex Gobernador priista de Puebla, pidió un amparo para no ser detenido porque es población en riesgo por COVID-19, informó la periodista Lydia María Cacho Ribeiro.



’Sus abogados dicen que porque tiene 60 años no debe ser arrestado para que no enferme por COVID-19’, escribió la periodista en redes sociales.