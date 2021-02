Cárcel o libertad

Mañana audiencia de vinculación para Ancira

Acuerdo reparatorio y criterio de oportunidad

Pemex prepara una nueva acusación



MAÑANA martes a las 10 horas se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso del empresario ALONSO ANCIRA, propietario de Altos Hornos de México S.A de C.V., a quien la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa del delito de lavado de dinero por la compra-venta de la planta Agro Nitrogenados.



El Juez de Control, ANTONIO ZÚÑIGA, le fijó la prisión preventiva en el Reclusorio Norte tras considerar que existen condiciones de que podría darse a la fuga para evadir el proceso por el cual fue extraditado desde España, en donde permaneció alrededor de 20 meses, intentando evadir la acción de la justicia mexicana.



Los abogados defensores propusieron en garantía 2 millones de dólares para que su cliente enfrentara el proceso en reclusión domiciliaria, uso de brazalete electrónico y entrega de su pasaporte. La solicitud fue denegada y habrá de permanecer internado en el reclusorio hasta en tanto se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso.



Durante la diligencia judicial a su llegada al Reclusorio Norte tras ser extraditado de España, ALONSO ANCIRA sufrió una descompensación hipoglucémica como consecuencia de la diabetes que padece. Paramédicos, previa autorización del juez de control, lo estabilizaron para posteriormente continuar con el procedimiento.



Sin embargo, si la FGR acepta el acuerdo reparatorio consistente en devolver 200 millones de dólares que recibió por parte de Petróleos Mexicanos en la venta de Agro Nitrogenados, ANCIRA podría arroparse en el criterio de oportunidad y evitar el confinamiento carcelario.



El propietario de AHMSA ofreció realizar cuatro pagos anuales de 50 millones de dólares en cada emisión, aportando en garantía el 45% de las acciones de su empresa. Cabe señalar que en realidad tal acuerdo ya fue pactado entre la fiscalía y el presunto responsable, como paso previo a la extradición del país ibérico.



Todo parece indicar que, a final de cuentas, el proceso jurídico de ANCIRA será muy similar al de EMILIO LOZOYA AUSTIN, ex director de PEMEX en el sexenio peñista, en lo que al programa de criterio de oportunidad se refiere.



Es claro que al gobierno de la Cuarta Transformación le interesa la devolución del dinero saqueado y, obviamente, la tajada política que ambos casos representan para apuntalar el combate a la corrupción de la 4T.



No obstante, será por demás interesante conocer si procede o no una nueva acusación de PEMEX en contra de ALONSO ANCIRA. La paraestatal le reclama 4 mil 200 millones de pesos (150 millones de dólares) por daño patrimonial y el incremento de gastos que le generó a Petróleos Mexicanos la compra de la planta Agro Nitrogenados.



Hasta el momento la Fiscalía General de la República acusa al empresario de Altos Hornos de México S.A. de C.V. por fraude fiscal, corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental.



La devolución de lo robado y la exhibida política a los gobiernos neoliberalistas y corruptos tal parecer ser el objetivo principal del gobierno del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; y precisamente lo mediático es oro molido para la Cuarta Transformación y su proyecto de mantener la mayoría legislativa en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.



DESDE EL BALCÓN:

I.-La senadora morenista maderense LUPITA COVARRUBIAS tuvo una desatinada intervención durante una conferencia de prensa al término de un foro de trabajo que se llevó en el sur de Tamaulipas. La legisladora en la Cámara Alta lució mal al no responder adecuadamente sobre los temas tratados, evidenciando un total desconocimiento sobre el tema energético.



II.- Durante su primera incursión como delegado en Tamaulipas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO, hubo de atender a morenistas inconformes en la ciudad de Matamoros.

Si bien las cosas no pasaron a mayores, el representante de MARIO DELGADO CARRILLO en la esquina noreste del país tomó nota del brote de inconformidad que contradice la supuesta unidad entre la militancia de ese instituto político.



Y hasta la próxima.

[email protected]