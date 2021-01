Carece de credibilidad Comisión de Arbitraje de FMF: exsilbante mundialista

+También, diagnostica, ’falta liderazgo’



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- El ex silbante mundialista mexicano Armando Archundia opinó que tras la salida de Arturo Ángeles, encargado del VAR en la Liga Mx, se demuestra que en la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol «falta liderazgo», y criticó que sólo se hacen cambios de nombre pero no estructura ni de fondo.



Lamentó que, por culpa del ’ego’, la Comisión no reconoce a los ex silbantes nacionales de renombre internacional y ’prefiere a buscar gente del exterior cuando aquí tenemos a los mejores del mundo.’



Las palabras de Archundia llegan después de que dicha Comisión, dirigida por Arturo Brizio, contrató al español Udiano Mallenco, mundialista en Sudáfrica 2010, para ocupar el lugar de Arturo Ángeles.



’Tiene que llegar alguien con credibilidad porque, con gran respeto, la Comisión es muy endeble en ese sentido’, alertó.



Aunque reconoció la trayectoria de Arturo Brizio como silbante central, indicó que no muestra congruencia al frente de la Comisión con el trabajo realizado en cancha.



El buen líder, argumentó, ’se rodea de la mejor gente posible, no tiene miedo de que lo vayan a quitar o del nombre de otros. Seguro tienen un proyecto en la Comisión. Pero está mal encaminado.’



Al destacar las actuaciones de los silbantes mexicanos en los Mundiales, Archundia puntualizó que a veces el ’egocentrismo ciega la vista, pero nadie es profeta en su tierra’.



Y aclaró:



’No busco candidatearme, pero tenemos en este país a los mejores ex árbitros. Ahora, si traen a un extranjero sólo deben ponerlo a trabajar bien y darle el espacio.’



Destacó el declive del arbitraje mexicano al recordar que antes éramos invitados naturales a dirigir en el Mundial de Clubes y desde hace tres años no va un silbante tricolor.



Incluso, ahora sólo César Ramos Palazuelos tiene posibilidades de ir a torneos en el exterior.



Sostuvo que para mejorar el arbitraje ’es necesario’ que los instructores tengan trabajo de campo, se metan a la cancha, no sólo deben enseñar con videos, ’eso es insuficiente, por eso vemos esas actuaciones cada semana.’