Carecía de liquidez: defiende zar del futbol eliminación del Ascenso

+Reta a debate a Jesús Martínez, quien encabeza Grupo Pachuca, propietario de Tuzos y León



+’Alardea como Mesías financiero, pero actúa como vil mercachifle’, define al directivo el diario La Jornada



+Luis Miguel Salvador, director deportivo de Venados de Mérida, advierte que ’perdió credibilidad’ el futbol mexicano



+Miguel Layún, jugador del Monterrey, se solidariza con sus compañeros de juego que se quedaron sin empleo



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Alejandro Irarragorri, presidente del Grupo Orlegi y dueño de los clubes Santos y Atlas –multipropiedad que prohíbe FIFA–, respondió a los señalamientos en su contra de ser el promotor de la desaparición del polémico ascenso y descenso. El directivo defendió su postura. Aseguró que la Liga de Plata no tenía suficiente liquidez y apuntó que los futbolistas pueden buscar trabajo en el extranjero, al tiempo que retó a Jesús Martínez, propietario de Tuzos.



Sin mencionarlo por su nombre, en su mini-editorial deportivo, Zacapuntas, el prestigiado diario La Jornada, se lanzó en contra de Irarragorri, con ácida ironía: ’alardea como Mesías financiero, pero actúa como vil mercachifle’.



Mientras que el ex futbolista, Luis Miguel Salvador, director deportivo de Venados de Mérida, acusó que al desaparecer el descenso y la posibilidad de acceder a Primera División –de manera deportiva–, el balompié mexicano ’perdió credibilidad’, al tiempo que los dueños de los clubes vieron cómo se desvanecía su inversión en la Liga de Plata.



En una carta publicada en redes sociales, el Irarragorri refutó los encendidos reclamos de los futbolistas del Ascenso Mx. En su mayoría se quedarán fueran de la liga de desarrollo que se pretende crear con jugadores de la categoría Sub-23.



’¿En qué momento se está cerrando la oportunidad de trabajo a los jugadores mexicanos? Hay decenas de ligas en el mundo en las que con capacidad y talento podrían jugar, ¿por qué aferrarse a cobrar sueldos irreales en ligas con pérdidas que son ya insostenibles? Trabajo hay y habrá, oportunidad de desarrollarse y formarse también, tal vez no en los montos que había antes’, publicó.



Aunque dijo tener ’empatía’ con los futbolistas y sus familias, Irarragorri argumentó que se «les ha encendido la mecha contra cualquier cosa que no sea regresar a como estábamos antes de la pandemia por el Covid-19, pero lamentablemente en ningún sector de la sociedad regresaremos a donde estábamos.»



Aseguró que la Liga de Ascenso enfrentaba desde hace tiempo una crisis financiera que se acentuó y aceleró con la pandemia del nuevo coronavirus, por lo que consideró inviable permitir que los equipos de esa categoría llegarán a Primera División sin los fondos apropiados.



’El gran argumento de la campaña en contra de la restructura dice: ‘déjenme ascender y luego apoyo la modificación’ ¿Es en serio? ¿Ves la tempestad y no te hincas?’, cuestionó.



Aseguró que, en contraste, se propone un rescate financiero a corto y mediano plazo para que una liga a través del desarrollo, expansión y control económico brinde salud a la estructura… sentando las bases para visualizar en el horizonte el Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.



Irarragorri retó a debatir acerca del comercio del futbol mexicano a Jesús Martínez, dueño del Grupo Pachuca a quien acusó de filtrar información, así como de manipular la pasión de los aficionados.



’El día que quieras debatir seriamente, abiertamente y de frente, encantado de hacerlo, pero ya basta de operar por atrás. Sólo dime el lugar, la hora y ahí estaré’, desafió.



Incluso, pidió a Martínez medir las consecuencias de alimentar rencores, luego de recordar el episodio en el que el propietario del Pachuca rechazó en 2017 la propuesta para renovar los derechos de televisión de la selección mexicana con Televisa y Tv Azteca, que posteriormente se concretó.



Irarragorri indicó que sin duda se debe explorar y analizar la alternativa de crear un certamen en conjunto entre el torneo mexicano y su homólogo estadunidense. ’Es probable que una posible creación de una liga norteamericana en el corto plazo sea mejor para la MLS, en el mediano plazo para la Liga Mx, pero en el largo plazo es mejor para ambos y el potencial de generación de valor y empleos es inmenso.’



Futbol mexicano sin credibilidad



Por su parte, Luis Miguel Salvador, ex jugador del Atlante e integrante del Tri en el mundial de Estados Unidos 1994, reflexionó:



’Imagínate, antes una franquicia del ascenso valía digamos ciertos millones de dólares y hoy vale cero pesos’.



Preguntó:



’¿Con qué motivación va a ir el aficionado a los partidos de la Liga si no tiene el incentivo de llegar algún día a Primera División?’



Respondió:



’Es un golpe terrible que hayan decidido terminar con el Ascenso Mx, no hubo intención de buscar alternativas.’



Salvador reveló su molestia un día después de que los dueños de la Liga Mx aprobaron en una cerrada votación eliminar por cinco años el ascenso y descenso, al tiempo que el Torneo de Plata se transformará en una liga Sub-23.



El directivo de Venados rechazó que la propuesta de abolir del Ascenso Mx haya sido una petición de los propios equipos de la categoría, tal como argumentó el viernes Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx.



’Lo único que solicitaron los clubes fue apoyo por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), nunca se pidió que se cancelara el ascenso y descenso. Es curioso que cuando toman esta decisión llega esa ayuda con los famosos 20 millones de pesos anuales que se le darán a cada equipo’, destacó.



Además del golpe que recibió la categoría, Salvador aceptó que los directivos se mantienen en incertidumbre debido a que aún no son claras las reglas del torneo de desarrollo que se pretende crear.



’Ya que tomaron esta decisión –advirtió– ahora lo demás lo tienen que hacer público, transparente y firmar ante un notario cómo van a ser las reglas de la nueva Liga para saber si vale la pena, no sea que después salgan con otros discursos como ahora.’



Indicó que si todavía no hay claridad de cómo será el nuevo torneo, se debe a que algunos dueños de la Liga Mx no están de acuerdo con la decisión de cambiar el formato del certamen y como prueba fue lo reñido que resultó el consenso.



Un voto, la diferencia



’Todo parte de que la votación de Primera División no fue como esperaban. Pensaban que iba a haber una mayoría absoluta y unánime para cancelar el ascenso y descenso y no fue así. Fueron ocho contra siete y uno de esos votos, el del Puebla, en teoría no debía contar’, aseveró



En la videoconferencia de los dueños de la Liga Mx, a los multipropietarios como Grupo Pachuca, Orlegi y Caliente sólo se les permitió un voto, mientras que Grupo Salinas, que tiene al Morelia y al Puebla, tuvo derecho a dos votos debido a que Manuel Jiménez ante la FMF tiene el certificado del club poblano.



’Hay muchas cosas que están en el aire. Habrá un comité integrado por directivos de Primera División que analizarán este tema. Lo más sano es que vayan siendo claros, hasta ese entonces podremos tomar una decisión de cómo actuar’, apuntó Salvador.



En una entrevista, Enrique Bonilla dijo que aunque se mantiene el proyecto para que la Liga Mx crezca a 20 equipos no se concretaría en este año, al indicar que los clubes del Ascenso Mx no tienen la certificación para llegar a Primera División y se debe presentar la documentación que garantice estabilidad financiera, así como el origen de los recursos.



La desaparición del Ascenso Mx desató varias reacciones, entre ellas la del zaguero de Rayados, Miguel Layún, quien expresó su solidaridad con los jugadores de la Liga de Plata que al rebasar la edad de 23 años corren el riesgo de quedarse sin trabajo.



’Este mensaje es para los compañeros del Ascenso, para los que no me conocen, decirles que estoy con ustedes’, publicó en redes sociales.



’Me había mantenido muy al margen porque tenía nulo conocimiento del tema, ya con la Asociación de Futbolistas me empapé un poquito más de información y sin duda entiendo que es una situación difícil, me duele por ustedes y sus familias’, agregó.



Arturo Elías Ayub, ex presidente del patronato de Pumas, expresó su descontento por la desaparición del ascenso y dijo sentirse orgulloso de que los felinos votaron en contra.



’Los intereses personales no pueden afectar el desarrollo de nuestro futbol y la sana competencia’, opinó.



(Con información del diario La Jornada)