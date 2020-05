Cargan la mano impresos hidalguenses a la UAEH

No fueron pocas las primeras planas que los medios impresos de Hidalgo dieron como cobertura a la entonces acusación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por supuesto lavado de dinero de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); e hicieron bien, pues fue un tema relevante: el problema, que el día de ayer que un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación (PJF) evidenció que no existía documento alguno que comprobase motivos de investigación y que por unanimidad sentenció el cese de incautación, hicieron mutis.



La doble vara con la que los medios trataron el tema deja muchas suspicacias aunque sólo una conclusión, la cual dejaremos al lector luego de ver las siguientes portadas, de las que compartimos alguna donde señalaron a la UAEH por su probable comisión de delito y la otra, donde a pesar de haberse difundido la noticia del cese de la medida cautelar, omitieron darle si no la misma difusión, al menos una cercana:

El Sol de Hidalgo



El único medio impreso hidalguense que refirió en su primera plana el descongelamiento de cuentas de la UAEH fue precisamente uno de los que es más criticados por el medio. Hoy les dio una lección, si bien el espacio dedicado queda lejos de las múltiples impresiones de 8 columnas que difundieron con anterioridad.



Sobre la acusación:

Sobre el cese:

Milenio Hidalgo



En Milenio incluso dieron voces a actores políticos locales para continuar con la acusación.

Pero sobre el cese, hicieron mutis:

Criterio Hidalgo



Criterio no se quedó atrás en sus portadas:

Aunque tampoco dijo nada sobre el descongelamiento de cuentas:

Síntesis de Hidalgo



Lo mismo sucedió con Síntesis:

Sobre quitar la incautación, tampoco dijo nada en su primera plana:

Plaza Juárez



Plaza Juárez, como el resto de medios, publicó las acusaciones sin el calificativo de “presunto”:

Pero para exonerar a la UAEH, no dedicó una sola línea en su primera plana: