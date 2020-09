Carlos Daniel Vera mantiene entrenamiento pese a contingencia sanitaria

Busca acudir al Campeonato Mundial de la especialidad.



Zinacantepec, Estado de México, 1 de septiembre de 2020. Para Carlos Daniel Vera Ambrosio, seleccionado estatal y nacional de Wushu, los meses de confinamiento no fueron de descanso y en este periodo ha permanecido en constante entrenamiento, con el objetivo de retomar los planes para el retorno a la normalidad.



El deportista detalló que se mantuvo entrenando con ejercicios de fuerza, elasticidad y resistencia, gracias a los programas de trabajo que le envió su entrenador, pero sobre todo por la disciplina que le ha enseñado su deporte.



Vera Ambrosio declaró que su meta es acudir al próximo mundial y, a pesar de que aún no hay fechas definidas, se prepara para encarar el Campeonato Nacional de la especialidad, donde se definirían los puestos de la selección nacional.



’Yo estaba en gimnasia, ballet y natación, entonces mi mamá se accidentó y para no perder condición empecé a practicar, entonces fui constante y acudí al Nacional. Con apoyo de mi entrenador he viajado a Costa Rica, China y Estados Unidos’, recordó el especialista en la modalidad de formas, acerca de sus inicios en este arte marcial.



El atleta, que comenzó la práctica del Wushu a la edad de 12 años, desde el 2017 es seleccionado nacional, ha participado en el Campeonato Mundial, en Emei, China, quedando en cuarto lugar y acudió al Campeonato Panamericano en Costa Rica, donde alcanzó una medalla de oro y una de plata.



En 2019 acudió a al Panamericanos en San Francisco, Estados Unidos y trajo medalla de bronce.