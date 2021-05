Carlos e Irving Granda con todo al proyecto de Abelina López

La mañana de este jueves la candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco, Abelina López Rodríguez, recibió el respaldo de Carlos e Irving Granda, quienes se comprometieron a trabajar para lograr el cambio en Acapulco y realizar los ideales del presidente López Obrador.



Irvin Granda agradeció que Abelina lo recibiera en su proyecto: "Estoy seguro que Abelina será la presidenta municipal, usted es un ejemolo de persona que sigue los ideles del presidente López Obrador, por ello le brindo mi respaldo y le aseguro que trabajaremos para llevar la victoria en Acapulco", expresó.



Carlos Granda reconoció el trabajo y la calidez humana de la candidata: "Abelina es una mujer de trabajo, muy sensible, que seguramente ganará Acapulco y haremos una buena dupla con Evelyn salgado, vamos a apoyar muy fuerte a Morena, por eso pedimos el 4 de 4 para lograr de verdad transformar Guerrero y Acapulco, aseguró.



Finalmente Abelina López Rodríguez agradeció su apoyo y dio un mensaje a la prensa: "ustedes son producto de una vida de esfuerzo, son un ejemplo para la juventud y que sin duda el que me respalden tiene muchísima imprtancia, me da gusto saber que los jovenes me dan su confianza para abanderar su futuro, yo no tengo la menor duda que serán tomados en cuenta para el movimiento de Morena, trabajaremos juntos para mejorar la vida de los ciudadanos", finalizó.



En el tema político Abelina manifestó que el candidato del PRI - PRD, Ricardo Taja, se quiere colgar del presidente López Obrador, al decir que es su mejor amigo y colgarse de las propuestas del partido.