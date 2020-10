Carlos Midence es galardonado con el Premio Internacional de Pensamiento y Ensayo ’Aristóteles’ 2020



Galardón creado bajo la inspiración del gran filósofo griego a quien se considera, junto con Platón, el padre de la Filosofía occidental.



El Grupo Editorial Sial Pigmalión promueve una serie de premios literarios para reconocer a autores de todo el mundo de gran calidad e interés social. Entre dichos premios destaca el Premio Internacional de Pensamiento y Ensayo ’Aristóteles’, creado bajo la inspiración del gran filósofo griego a quien se considera, junto con Platón, el padre de la Filosofía occidental.



Al mencionado premio no concurren los autores, sino que estos son propuestos por otros autores, profesionales destacados y colaboradores de nuestro grupo editorial de diferentes ramas del saber y la literatura.



Un prestigioso jurado internacional otorga anualmente este galardón, que reivindica la figura del pensador, teórico, científico y escritor, Aristóteles, cuyas ideas han ejercido una considerable influencia sobre la historia intelectual de Occidente desde hace más de dos milenios.



La obra ganadora se publicará en una de las colecciones de ensayo del grupo editorial Sial Pigmalión y se presentará en las principales ferias del libro del ámbito hispano.



Autores como Fernando de Orbaneja o José Antonio de Yturriaga Barberán han obtenido este premio en anteriores convocatorias.



El jurado de la convocatoria correspondiente a 2020, que ha estado formado por Atilio A. Boron (Argentina), M.ª Ángeles Díez Rodríguez (España), Francisco Gutiérrez Carbajo (España), José Manuel Lucía Megías (España), Telma Luzzani (Argentina), Ridha Mami (Túnez), Fabio Martínez (Colombia), Gloria Nistal Rosique (España) y Basilio Rodríguez Cañada (España), ha concedido por unanimidad el galardón a D. Carlos Midence, por su obra Las complejas relaciones entre Estados Unidos y América Latina, un profundo análisis y una lúcida reflexión sobre la realidad política y social del continente americano. Grupo Editorial Sial Pigmalión

Las complejas relaciones entre Estados Unidos y América Latina. ’Grupo Editorial Sial Pigmalión’

Esta obra aborda, valiéndose de un instrumental teórico, interdisciplinariedad y un enfoque novedoso de primer orden, la política exterior establecida por los Estados Unidos en lo que refiere a las relaciones con los países de América Latina. El libro plantea que la política exterior de los países que conforman esta región contiene implícita la promoción de relaciones de respeto, soberanía, multilateralismo, cordialidad. No obstante, desde la independencia de Gran Bretaña, los Estados Unidos, iniciaron una política de expansión que se refleja en todos los movimientos llevados a cabo desde ese momento. Esto se ha reflejado en múltiples formas y estrategias que van desde la fuerza, tratados artificiosos, presiones, mecanismos creados a su medida, infundadas corrientes culturales, de pensamiento y fascinación por el imaginario.



Basta mencionar que las recientes administraciones estadounidenses han aludido en algunos casos o invocado directamente la denominada Doctrina Monroe, como si de un mantra inevitable se tratara. También hay países como Nicaragua, cuya historia refleja que no hay momento alguno que no marque intromisiones, valiéndose de todo tipo de métodos de parte de los Estados Unidos en su política interna. El libro está dividido en tres capítulos fundamentales, en los que se da cuenta también de otras latitudes, así como de acontecimientos contemporáneos. “Grupo Editorial Sial Pigmalión”