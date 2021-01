Carlos Quiroz "pilinki" para la presidencia municipal de Navojoa.

El aspirante a candidatura independiente Carlos Quiroz alias "pilinki" plantea un desarrollo político innovador si se ejecuta su gestión al mando de la presidencia municipal en la ciudad de Navojoa al sur de Sonora en el periodo 2021-2024. Cabe mencionar que lo respaldan unos antecedentes positivos ya que es hijo del ex alcalde de la ciudad de Navojoa Carlos Quiroz Narváez en el periodo 1997-2000, catalogado uno de los mejores alcaldes de la ciudad de Navojoa. Llevándose a cabo su gestión indica que tiene el plan de desarrollo e infraestructura esta previamente analizado.

En las finanzas prevé tener su gobierno, abierto, transparente, honesto, responsable, económico, ágil y eficiente.

Disminución drástica en el gasto corriente, nómina, gasolina, viáticos, etc. de 80 millones de pesos al año aproximadamente.

Liberar a Navojoa de la carga financiera innecesaria mediante el rediseño financiero del presupuesto municipal.

Construir junto con la ciudadanía las mejores herramientas para distribuir y cuidar nuestros recursos teniendo como prioridad el bienestar de los Navojoenses y de la misma ciudad.

Política y gobierno

Un Navojoa consciente de su legado histórico, que atesora su cultura Yoreme, la comparte, la promueve y la cuida con celo.

Un Navojoa noble que vaya primero por los más necesitados y les provea alivio y apoyo.

Un ayuntamiento sensible, que escuche a los navojoenses y que actúe de inmediato para buscar soluciones a sus problemas.

Un gobierno sin cuotas de poder, ni compromisos ocultos, y que efectivamente le regrese el poder a la gente.

Un gobierno de coalición junto con todas las fuerzas políticas, que busque siempre el terreno común donde se construyan los acuerdos a favor de Navojoa, detalló el candidato "pilinki".

Infraestructura urbana

Proyectar e implementar de inmediato un programa permanente de limpieza y rescate de nuestra infraestructura municipal, nuestras calles, parques, el agua potable y drenaje y alumbrado público.

Diseñar nuevas herramientas que permitan a la ciudadanía y al gobierno, medir y vigilar la mejora o el deterioro de la infraestructura.

Proyectar el desarrollo de todo Navojoa hacia el futuro por medio de la sustentabilidad, de manera que se contemplen todos los aspectos que afectan a nuestra comunidad.

Seguridad pública

Rescatar la relación entre gobierno, los policías y los Navojoenses, mediante la promoción del trabajo compartido, continuo y permanente entre la sociedad y la autoridad, para juntos lograr vivir en paz.

Proveer a la ciudadanía de todas las herramientas que le permitan solicitar el auxilio y protegerse de inmediato ante cualquier amenaza de seguridad a su familia, su persona o su propiedad.

Equipar a la policía con patrullas y el equipo adecuados y suficientes.

Subir el sueldo a la corporación policíaca y bomberos, formalizar el apoyo a cruz roja, establecer un programa de financiamiento de vivienda para policías, reducir su carga de trabajo, financiar un seguro de vida digno para sus familias, brindarles espacios de esparcimiento, cultura y capacitación.

Implementar un sistema justo de multas en secretaría de seguridad pública, que no abuse del ciudadano y que a la vez fortalezca a la corporación policiaca allegándoles de recursos constantes y exclusivos para la mejora continua.