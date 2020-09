Carlos Reyes, ¿el gallo del PRD en 2021?

----------------

Luego de la renovación de sus dirigencias estatal y nacional, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se prepara para encarar el proceso electoral de 2021.

De entrada, Alberto Catalán Bastida –su dirigente en Guerrero– ha manifestado que su prioridad es el fortalecimiento de sus estructuras y alcanzar un acuerdo de unidad.

En efecto, el PRD requiere un acuerdo de unidad para renovar sus comités municipales, abrir las puertas de los militantes que se fueron en la pasada elección y construir las alianzas necesarias para ser la tercera vía en 2021, como lo propuso recientemente el diputado y ex dirigente estatal de dicho instituto político, Celestino Cesáreo Guzmán.

El PRD, como lo he señalado en anteriores entregas, no está muerto políticamente. Tiene con qué pelear en las próximas elecciones, sobre todo, en el ámbito estatal.

Para la elección de gobernador tiene dos propuestas. Uno de ellos es el ex alcalde de La Unión de Isidoro Montes de Oca, ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local en la LVIII Legislatura y ex dirigente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, quien conoce las necesidades de las 7 regiones de Guerrero y tiene propuestas viables para resolver los diversos problemas sociales que aquejan a los guerrerenses.

Carlos Reyes no es un político improvisado. Sabe escuchar y atender con humildad a los que se le acercan.

Como gobernante y legislador ha demostrado resultados. El diálogo y la construcción de acuerdos le han permitido destacar en política. Y lo demostró como presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD durante los tres años que estuvo al frente (2011-2014), tiempo en que su partido ganó la mayoría de las presidencias municipales y distritos electorales.

Una de las cualidades que definen el carácter de un político es el manejo del tiempo. Y eso lo entiende perfectamente Carlos Reyes, ya que a partir de eso ha creado los escenarios posibles para buscar el mejor camino y consolidar sus proyectos.

El éxito no se construye solo en política.

El oriundo de Petacalco sabe trabajar en equipo y respetar la opinión de sus amigos y compañeros de partido. Es por eso que es bien visto al interior de su partido para ser candidato a la gubernatura.

La expresión política a la que pertenece (Alternativa Democrática Guerrerense/ADG) y que encabeza el diputado Celestino Cesáreo, lo respalda fuertemente en los 81 municipios de la entidad.

El 2021 está a la vuelta de la esquina, y el PRD no está para experimentos políticos ni ocurrencias, sino para elegir a sus mejores candidatos; candidatos que no sean cuestionados por actos de corrupción ni que tengan nexos con el crimen organizado.

Luego entonces, el perredismo guerrerense tiene en Carlos Reyes a un buen cuadro para representarlo en la contienda por la gubernatura. Sí, a un militante fundador, de propuestas viables para Guerrero y que genera confianza por su origen humilde.

LA OPERACIÓN POLÍTICA DE RENÉ

Quien se lució esta semana como un eficaz operador político, fue el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros.

Don René evitó que el petista –y porro por excelencia– Gerardo Fernández Noroña fuera electo como presidente de la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

¿Y cómo lo logró? A través de una ardua negociación con los coordinadores parlamentarios del PAN, PRD, PVEM… y de Morena. ¡Zas!

Fernández Noroña reclamó severamente a los 126 diputados de Morena que votaron a favor de la priista Dulce María Sauri Riancho, y cuestionó que desde Palacio Nacional se haya dado ’línea’ para que el PRI se quedará con la Mesa Directiva y, por ende, con la Presidencia de la Cámara de Diputados.

En su calidad de coordinador de la bancada del tricolor, Juárez Cisneros solamente reclamó que se respetara el acuerdo fundacional, ya que su partido es la tercera fuerza política en San Lázaro.

Si hubo o no acuerdo con el inquilino de Palacio Nacional, eso es otra cosa. Lo cierto es que la mayoría de los legisladores federales (313) evitaron que un loco y enemigo de la ley arribara a la Presidencia de la Cámara de Diputados.

ENTRE OTRAS COSAS… Durante su segundo informe de labores (virtual), el alcalde perredista de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, anunció que no buscará la reelección, ya que como diputado local votó en contra de ella.

Hubo quienes le aplaudieron dicha decisión. Pero lo que no dijo es que debajo de la mesa negocia para que su esposa sea candidata a la Alcaldía, ya sea por el PT o Morena.

Y es entendible que Gaspar Beltrán no busque contender por un cargo en las elecciones del próximo año, pues las encuestas no le favorecen para nada. Por tal motivo ya busca brincarse a otro partido, como lo hizo en 2012 cuando abandonó al PRI.

El transfuguismo en su máxima expresión.

