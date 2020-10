Carlos Reyes, el indicado para abanderar al PRD

------------

Este viernes inició la encuesta para definir al candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura, y concluirá el domingo 25.

El aspirante que mejor destacó en propuestas fue, sin lugar a dudas, Carlos Reyes Torres, quien arropado por las corrientes Alternativa Democrática Guerrerense (ADG), Izquierda Progresista de Guerrero (IPG) y Democracia Social (DS) recorrió las siete regiones de la entidad y sumó a importantes liderazgos a su proyecto, desde regidores, síndicos, presidentes municipales, legisladores y dirigentes de Comités Municipales.

Carlos Reyes escuchó con especial atención a la militancia perredista y les expuso con claridad el proyecto que Guerrero necesita para los próximos treinta años; un proyecto sensible y con visión social, y que va más allá de los partidos políticos.

También insistió en que los guerrerenses revisen no sólo las palabras de los actores políticos, sino su conducta y sus hechos.

En entrevista con algunos medios, señaló que él es una persona que hace política ’con mucha pasión’, y que está convencido de que se tiene mucho que hacer para cambiar a Guerrero.

Tiene razón al señalar que es necesario revisar el actuar de los políticos que aspiran a la gubernatura, sobre todo, el papel que realizaron como representantes populares o funcionarios de una administración municipal, estatal o federal.

El PRD requiere un candidato que garantice la unidad interna, que sea sencillo con la gente y esté comprometido con los postulados de izquierda que dieron origen a dicho instituto político.

Carlos Reyes es un hombre que se ha conducido con total respeto hacia sus adversarios políticos. El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, de acuerdo a su sobrino Xavier Rivero, lo define como ’un caballero de la política’.

Como comisario municipal de su natal Petacalco y alcalde de La Unión de Isidoro de Montes de Oca, allá en la Costa Grande, se ganó el respeto de sus paisanos, de tal manera que en 2005 lo hicieron representante del distrito XII (Zihuatanejo, Coahuayutla y La Unión).

Y no sólo eso. Carlos Reyes fue el candidato más votado de los 28 que el PRD postuló en igual número de distritos, por lo que fue electo coordinador de la bancada perredista de la LVIII Legislatura y, por ende, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local.

En 2011, durante una asamblea y por mayoría de votos de los integrantes del Consejo Estatal, fue electo presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, cargo que desempeñó hasta septiembre de 2014. El perdedor en dicha elección fue Evodio Velázquez Aguirre, quien al final se conformó con la Secretaría General.

En 2015 junto con el ex senador y actual diputado local, Celestino Cesáreo Guzmán, funda ADG, una de las expresiones políticas más sólidas del PRD y del que forman parte varios personajes que en su momento acompañaron a Armando Chavarría Barrera en su lucha por la consolidación de la democracia en Guerrero.

El ex alcalde de Acatepec y actual diputado federal (con licencia) por el distrito 06 de la Montaña Baja, Raymundo García Gutiérrez, es uno de líderes que respaldan con todo el proyecto que enarbola. De hecho, fue uno de los primeros en manifestar su apoyo al oriundo de Petacalco.

En entrevista radiofónica que concedió este viernes, García Gutiérrez afirmó que Carlos Reyes representa el proyecto que el PRD necesita como precandidato para recuperar la confianza ciudadana en las elecciones de 2021.

’Carlos Reyes es una persona que nos ha demostrado con sus hechos, con su trabajo, la responsabilidad que ha tenido, ha cumplido bien, se ha desempeñado de manera profesional, y no le gusta prometer muchas cosas, como hacen muchos que prometen y al llegar al cargo no pueden resolver y la gente se siente engañada’, dijo.

Los resultados de la encuesta se darán a conocer a principios del noviembre. Pero es claro que Carlos Reyes es el mejor perfil que tiene el PRD para pelear la gubernatura en la elección de junio de 2021.

Comentarios:

E-mail: [email protected]

Twitter: @efiglesias