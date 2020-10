Carlos Reyes, hombre de principios y política honesta: Sergio Valle

En sesión del Grupo Expresión Ciudadana por Acapulco (ECA), el presidente de la misma, Sergio Valle Álvarez, reconoció al aspirante a la candidatura del PRD a la gubernatura de Guerrero, Carlos Reyes Torres, de quien dijo: ’Es un hombre de principios, de política honesta y quien tiene la claridad para sacar adelante a Guerrero’, manifestó.



Acompañado del diputado local perredista, Celestino Cesáreo Guzmán, Reyes Torres mencionó que es urgente realizar un plan para sacar a Guerrero del atraso en el que ha estado por muchos años, ’la verdad no está en las palabras, está en lo hechos. Los invito a revisar mi trayectoria y si encuentran algo de lo que me puedan acusar por actos corruptos, en ese momento me retiro de cualquier contienda’, sostuvo.



El dirigente recordó que este fin de semana se realizará la encuesta del PRD para elegir al precandidato rumbo a la gubernatura de Guerrero, ’no podemos cometer los errores del pasado. El Sol Azteca debe unirse y respetar los resultados aunque no nos favorezcan, porque la ciudadanía no quiere más pleitos entre políticos’, acotó.



Por su parte, el presidente del Grupo ECA, Sergio Valle, luego de reconocer con un diploma la visita de Carlos Reyes, llamó a los guerrerenses a votar por él, con el objetivo de convertirse en el precandidato de los perredistas en la carrera electoral de 2021.



También, en dicho evento se reconoció la trayectoria de la poetisa América del Río, la cual dedicó un poema a Reyes Torres, mientras los asistentes aplaudían en el Paseo del Pescador, de Acapulco.